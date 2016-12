A scuola di legalità: il progetto che spiega lo Stato e le sue regole agli adulti di domani

Tramite un linguaggio semplice e appropriato per ciascuna fascia di età, il "Progetto scuola legalità" cerca di spiegare ai ragazzi il concetto di Stato e la sua composizione, infondendo delle nozioni che ciascun cittadino dovrebbe conoscere. Il progetto segue un percorso logico-giuridico identico per tutti gli istituti scolastici, con dei contenuti che si arricchiscono sempre più di concetti e nozioni passando dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado alle scuole secondarie di secondo grado.



Gli argomenti, sebbene spesso di non agevole comprensione, verranno spiegati con la dovuta semplicità e chiarezza, accompagnati da esemplificazioni pratiche, ma con la volontà di adoperare, sin dalle scuole primarie, nei limiti del possibile, la terminologia appropriata, affinché i giovani siano posti in grado di poter comprendere al meglio la "politica" e gli argomenti dei quali i media parlano sia in tv sia sulla carta stampata.



Tanti i temi trattati nel corso delle lezioni: il rispetto delle cose, dell'ambiente, delle persone, per arrivare a parlare del rispetto delle regole imposte dallo Stato. Si spiega quindi il concetto di Stato, di Repubblica democratica, gli organi dello Stato con le loro funzioni e poteri per arrivare al potere legislativo, quindi alle leggi, alla Costituzione Italiana ed alla legalità, ossia il rispetto delle leggi.



Successivamente si esaminano le tre figure professionali poste dallo Stato a presidio del rispetto della legalità: magistrato, avvocato e notaio, evidenziandone i differenti ma tutti importanti ruoli che ricoprono nel mondo giuridico, indicando infine, per ciascuna, il diverso percorso post universitario, necessario per poter svolgere tali professioni.



Il progetto, considerata l'importanza degli argomenti trattati, ha il patrocinio del Sindacato Sociale Notarile, della fondazione Marisa Bellisario, ed è stato chiesto il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur).



Per tutte le informazioni sul progetto cliccate qui.