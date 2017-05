A lezione di Facebook... a scuola

Per un giorno a scuola non si è parlato solo di equazioni, ma anche di algoritmi: quelli di Facebook. Grazie alla collaborazione della professoressa Anna Contessini, gli alunni della 3a liceo dell'Istituto Leonardo da Vinci di via Cavour a Roma hanno assistito a una lezione decisamente fuori dall'ordinario. Tra i protagonisti della giornata anche Skuola.net, che insieme a Laura Bononcini, responsabile relazioni istituzionali Facebook, e a Maura Manca, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, ha realizzato una "lezione di Social" per far capire ai ragazzi come utilizzare Facebook facendo attenzione alla sicurezza e alla privacy, come riporta il sito Skuola.net.