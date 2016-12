Vuole due lauree, in Italia non si può e lancia un sos al Ministero

15:20 - Si chiama Nicola Cicciarelli, ha 22 anni e studia con ottimi risultati giurisprudenza nell’università di Bari. O, meglio, è iscritto alla facoltà di giurisprudenza perché in realtà studia anche ingegneria. Una doppia vita universitaria, quella che il giovane racconta a Skuola.net, decisamente da record visto che Nicola oltre ad essere in regola con gli esami di legge vantando una bella media del 29,7, frequenta con costanza anche i corsi di ingegneria al Politecnico di Bari. Fosse per lui sosterrebbe anche gli esami, ma non può. L’università non glielo consente. Il motivo? Una vecchia legge del 1933 vieta in Italia di iscriversi a due corsi di laurea diversi. E così Nicola frequenta i corsi di ingegneria in attesa che la situazione si sblocchi, preparandosi a sostenere gli esami al massimo tra due anni quando avrà terminato giurisprudenza e potrà iscriversi ad ingegneria.

SOS MIUR - Nicola, dal suo paese natio Andria, lanci un accorato appello a Roma, diretto al ministero di viale Trastevere: “in altri Paesi è possibile frequentare due corsi, perché non in Italia? Il 29 gennaio scorso ho scritto all’allora ministro Carrozza chiedendo di aiutarmi ma non ho avuto una risposta risolutiva, poi ho scritto anche all’attuale ministro Giannini. Più e più volte ho cercato di mettermi in contatto con il ministero, anche questa mattina ma non si trova una soluzione”.

DUE PASSIONI DIVERSE – Vuole diventare avvocato ma anche ingegnere. Per realizzare questo sogno Nicola studia ovunque, appena può. Anche sul treno che ogni giorno lo porta da Andria a Bari, per frequentare i suoi due corsi di laurea. Si sposta in bicicletta, nuota e ogni tanto pubblica articoli di giornale online. E’ anche impegnato nell’associazionismo studentesco: non si può dire, quindi, che non abbia una vita impegnata.

INTANTO MI LAUREO – In attesa di potersi iscrivere ad ingegneria, Nicola punta a laurearsi con un anno di anticipo alla facoltà di giurisprudenza: “spero che almeno questo mi venga concesso. Tanti professori, a Bari, sono dalla mia parte e se tutto va bene il prossimo anno mi laureo. Poi inizierò con ingegneria: i primi esami sono già pronti”.