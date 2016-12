Viaggio maturità: 2 maturandi su 5 rinunciano causa crisi

10:56 - La crisi economica ostacola la partenza dei maturandi per il viaggio post-diploma: il 40% di loro al momento sembra essere costretto a rinunciarvi. Una netta inversione di tendenza rispetto al 15% rilevato nel 2013 dal portale Skuola.net in un’analoga ricerca per conto del tour operator Karambola (gruppo Alpitour). Quelli che partiranno tuttavia non sono rimasti con le mani in mano: 1 su 5 addirittura ha già prenotato, mentre 1 su 10 ci sta pensando proprio in questi giorni e tutti gli altri invece attenderanno le prossime settimane.

LA VACANZA LA FINANZIANO I GENITORI – Per quelli che al momento rimarranno senza il tradizionale premio Maturità, ci sono motivazioni essenzialmente economiche (per il 36%), oppure la necessità di trovarsi un lavoretto estivo (per il 38%). Non mancano poi coloro che devono studiare per l’ammissione all’università (il 15%), dato che comunque un buona parte dei test continua ad essere svolta a Settembre. Per tutti gli altri, circa 1 su 10, l’ostacolo principale è la preoccupazione dei genitori per un viaggio in totale indipendenza. Le famiglie infatti si rivelano molto influenti in questo ambito. Infatti 2 su 5 fra quelli che partiranno ammettono che la vacanza sarà finanziata totalmente dai genitori, mentre quasi 1 su 2 potrà comunque contare su un contributo parziale alle spese.



VACANZA TIPO: SENZA RINUNCE – A che tipo di vacanza stanno pensando i maturandi? Sicuramente insieme ai compagni di classe (per il 40%) oppure con altre cerchie di amici (per il 49%), mentre tutti gli altri si organizzeranno con parenti coetanei oppure con la propria famiglia. Se anni fa una scelta quasi obbligata era il viaggio in stile interRail, oggi questa opzione viene vagliata solo dal 13% dei maturandi. Altrettanti non rinunceranno comunque al risparmio su tutte le voci di spesa, ma non sceglieranno una vacanza itinerante. 2 studenti su 5 invece saranno turisti fai da te ma senza l’ossessione del low cost. 1 maturando su 5 invece sceglierà alla novità degli ultimi anni, il viaggio evento: un pacchetto comprensivo di soggiorno e attività ricreative organizzate ad hoc per i neo-diplomati. Infine 1 su 6 si rivolgerà ad un’agenzia viaggi.



7 SU 10 IN EUROPA: IBIZA INTRAMONTABILE - Le mete preferite sono quelle europee. Quasi il 70% si muoverà nel vecchio continente, dove la località più in voga continua a rimanere Ibiza, seguita dalle isole greche come Corfù e Mykonos, ma anche da mete emergenti della movida come Malta o l’isola di Pag in Croazia. Circa 1 maturando su 6 rimarrà in Italia, mentre quasi altrettanti si orienteranno verso mete extra-europee. L’aereo sarà il mezzo di trasporto più utilizzato, scelto da più della metà. A seguire traghetto e treno con pari preferenze (per 1 su 6), automobile (per 1 su 7) e infine il pullman.



DISCOTECA, MARI, AMORI - Tuttavia una volta raggiunto il luogo prescelto per la tanto agognata vacanza, sono almeno cinque gli ingredienti che non devono mancare: tante ore di sole e mare in spiaggia, ma anche gite verso altre località limitrofe i luoghi di villeggiatura, serate in discoteca, nuove amicizie e storie d’amore. Altri aspetti più importanti per i viaggiatori tradizionali, come il confort e la pensione completa, sono infatti considerati di minore appeal.



NOVITA’: LA VACANZA COSTRUITA DAGLI STUDENTI – Questi dati testimoniano che il viaggiatore neo-diplomato ha delle specificità proprie che vanno intercettate. Una delle novità in questo senso è la proposta del portale Skuola.net, che nel corso dell’anno ha fatto letteralmente costruire agli studenti il prodotto più adatto alle loro esigenze in base ad una serie di ricerche online, a cui hanno partecipato migliaia di maturandi. Tutto è stato deciso dal basso: a partire dalle destinazioni fino alle attività da svolgere, passando per le preferenze su servizi da includere, mezzi di trasporto e infine giungendo al naming del prodotto. Per maggiori informazioni si può visitare Skuola.net Student’s Escape 2014

(http://www.skuola.net/viaggio/)