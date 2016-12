Viaggio di maturità, Lloret de mar in prima fila

12:47 - Come scriviamo su Skuola.net, una cosa è certa a Lloret de mar: ogni cosa che un ragazzo vuole è a portata di mano. Qualche ora di relax prima di scendere al mare? Basta aprire la sdraio e stendersi all’ombra a bordo piscina in albergo. E se una vasca non basta e si è amanti dei giochi acquatici, a Lloret si trova uno degli acqua park più divertenti d’Europa. Si vuole mangiare un boccone? Ristoranti di ogni tipo, fast food e gelaterie sono a portata di mano. Un drink al tramonto? La soluzione è scendere in una delle favolose spiagge nei dintorni e fare l’aperitivo in uno dei numerosi locali sul lungomare. E se prende la voglia di vedere qualcosa di nuovo, il centro storico offre monumenti e negozi per lo shopping, senza dimenticare la possibilità di fare una gita alla vicina Barcellona o in altri posti di interesse nei dintorni. Insomma, la giornata è lunga prima che inizi la notte a Lloret, centro vitale della Costa Brava: quando scende la sera le discoteche si accendono e le strade si riempiono di ragazzi di tutte le località fino alle prime luci dell’alba. Impossibile non innamorarsi!

BUONGIORNO LLORET! – Svegliarsi a Lloret de mar vuol dire svegliarsi in un'altra dimensione, una realtà in cui esistono giovani di tutte le nazionalità che vogliono divertirsi e incontrarsi e tutto sembra fatto a dimensione degli under 25. Dopo la colazione in albergo (tardi, molto tardi!) si passa qualche ora in piscina o si scende al mare. La Costa Brava è infatti piena di spiagge favolose piene di ragazzi e ragazze che prendono il sole o si divertono tra una partita a beach volley e uno sport acquatico! Oltre alla Playa di Lloret, a pochi passi dal centro della cittadina, sono assolutamente da vedere la Playa de Fenals, la Playa de Santa Cristina, Playa de Canyelles e Sa Caleta, raggiungibili a piedi o con linee di autobus.

BARCELLONA A PORTATA DI MANO – Le notti a Lloret sono lunghe, ma vale la pena sfruttare la posizione privilegiata della località per esplorare le attrazioni nei dintorni. Barcellona è a portata di mano e visitabile in una giornata, ma se preferite piuttosto fuggire dal caldo e divertirvi a giocare in uno degli Acqua Park più grandi di Europa, la vostra destinazione è assolutamente Water World, appena fuori Lloret de Mar. Se invece la vostra passione è la natura, a pochi chilometri è raggiungibile il Parco Naturale di Montseny.

PAESAGGI E OTTIMA CUCINA – Dopo una giornata così intensa, il tardo pomeriggio è il momento del relax. E’ bello gustarsi Lloret de mar al tramonto, visitando il centro storico con i suoi monumenti. Uno su tutti, imperdibile, il Castello di Sa Caleta, ritratto su tutte le cartoline di Lloret. Per una passeggiata rilassante, poi, i Giardini di Santa Clotilde sono sicuramente la location migliore. Questo è il momento giusto per comprare un accessorio nuovo in vista della serata in uno dei negozi della cittadina, e in seguito rifocillarsi con un aperitivo a base di tapas e sangria o tinto de verano, proprio sul lungomare. Subito dopo, cenetta in uno dei tantissimi ristoranti e via a prepararsi per la serata!

LE NOTTI DI LLORET – Magari un po’ di relax in albergo subito dopo cena e poi via, di nuovo alla scoperta di Lloret, ma stavolta di quello che la cittadina regala quando il sole tramonta e si accendono le luci dei locali. Quasi tutti i pub, discoteche e bar della zona non hanno orari di chiusura: la notte è giovane a Lloret! La Carpa, lo Zodiac, l’Univers, il Revolution, sono solo alcune delle location più famose. La musica? Veramente di tutti i tipi e per tutti i gusti e non poche anche le serate a tema. Che ne pensate, ad esempio, di uno schiuma party? Il Disco Tropics lo scorso anno è stato lo scenario perfetto per il concerto del mitico dj Steve Aoki, e chissà quali sorprese riserverà per questo 2014!