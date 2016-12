Università, nessun ateneo italiano si piazza tra i migliori 150 al mondo

12:46 - Brutto ko per l'Università italiana. Nessun ateneo nostrano, infatti, rientra tra i 150 migliori al mondo. Bologna, Milano, Padova, Pisa, Roma La Sapienza e Torino occupano la posizione "più alta" nella top 500, si piazzano appena tra la 151esima e la 200esima posizione. In tutto, nella classifica generale mondiale si contano solo 21 atenei italiani, cifra ben lontana dalle 146 presenze statunitensi.

A confezionare la graduatoria delle 500 migliori università del mondo è l'ateneo Jao Tong di Shangai, che ogni anno a metà agosto pubblica l'Academic Ranking of World Universities (Arwu). Il nostro Paese è 18esimo nella classifica generale. Tra gli indicatori presi ad esame per la valutazione, ci sono la qualità dell'insegnamento, delle facoltà e della ricerca e le performance di ciascun istituto rispetto al numero degli iscritti.



PODIO TUTTO A STELLE E STRISCE - Dominano la classifica Harvard, Stanford e Massachusetts Insitute of Technology - Mit. Per trovare un istituto italiano, invece bisogna scorrere la classifica fino al 151-200/mo posto. Bologna migliora la sua posizione rispetto al 2013, ma ci sono anche Milano, Padova, Pisa, Roma La Sapienza, Torino. Tra la 201/ma e la 300/ma posizione si trovano il Politecnico di Milano e l'Universita' di Firenze, mentre ancora più giù (301-400) la Normale di Pisa, Milano Bicocca, Federico II di Napoli, Roma Tor Vergata. Fanalino di coda, tra le ultime 100, l'Università Cattolica e quelle di Cagliari, Ferrara, Genova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia e Trieste.



L'ITALIA SI DIFENDE IN MATEMATICA - L'Arwu ha diffuso anche la classifica delle 200 migliori università per lo studio della Matematica. L'Italia conta 13 atenei. Milano, Pisa e la Sapienza rientrano nella top 100 (76/mo-100/mo posto), a seguire il Politecnico di Milano, la Normale di Pisa, Padova, Pavia e Parma. Tra la 151/ma e la 200/ma posizione, la Sissa e il Politecnico di Torino - che non rientrano pero' nella classifica generale - Bologna, Calabria e Tor Vergata.



BOLOGNA 50ESIMA AL MONDO PER FISICA - Buono anche il risultato dell'Universita' di Padova (51-76/mo posto) e della Sapienza (76-100). Nella classifica delle migliori 200, ci sono anche la Normale, Firenze, Pisa, Torino (101-150). E Ancora Catania, Genova, Bicocca, Federico II, Pavia, Tor Vergata e Trieste (151-200).



MILANO E TORINO LE MIGLIORI PER MEDICINA IN ITALIA - Secondo l'Arwu sono i due atenei del nord ovest i migliori per lo studio della medicina e a livello mondiale si piazzano tra il 76/mo e il 100/mo posto. Seguono Bologna e Padova (101-150); Firenze, Genova, Federico II, La Sapienza (151-200).



A MILANO TOP ATENEI ECONOMIA - L'Università Bocconi, assente nella classifica generale, è al 101-150/mo posto delle università mondiali per l'insegnamento dell'Economia. La statale di Milano si piazza invece tra il 151-200/mo posto. Sono le uniche due italiane nella classifica mondiale. Insegnamenti come computer e tecnologie contano solo 4 atenei nostrani nella top 200 e non ai primissimi posti: Politecnico di Torino, Sapienza (101-150), Politecnico di Milano e Università di Trento (151-200).