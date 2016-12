Un milione di dollari al miglior prof

17:30 - La Varkey Gems Foundation, impegnata nella promozione dell’istruzione nei Paesi più poveri, apre le candidature per il premio al “Miglior prof del mondo”: un milione di dollari per premiare il docente “che ha raggiunto traguardi eccezionali nell’insegnamento e che si è guadagnato il rispetto della comunità attraverso attività che vanno oltre le aule scolastiche”, come dichiarato da Sunny Varkey, fondatore dell’organizzazione no – profit, e come riportato da Skuola.net.

COME UN NOBEL – Ad elargire il riconoscimento sembra sarà lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primo Ministro e Governatore del Dubai, convinto, insieme ai membri della Varkey Gems, dell’importanza dell’insegnamento e di chi si dedica con passione a questo lavoro. La candidatura, con scadenza il 31 Agosto 2014, è aperta a insegnanti di tutto il mondo di scuole dell’obbligo o comunque di età inferiore a diciotto anni attualmente in attività e che continueranno a lavorare per i prossimi 5 anni.



LA GIURIA – Per i componenti della giuria designata per scegliere il docente migliore al mondo si vociferano nomi importanti come quello di Bill Clinton, partner della Fondazione, e sarà composta da un team di esperti nel campo dell’insegnamento. Il fondatore dell’organizzazione ha specificato che l’obiettivo di questa iniziativa non è certo economico, tanto che al vincitore la somma arriverà dilazionata in rate per 10 anni, ma piuttosto quello di “portare alla luce migliaia di storie di coraggio e ispirazione”.



I PROF ITALIANI – Anche se difficilmente il vincitore sarà un italiano, le nostre scuole vantano comunque delle eccellenze. A testimoniarlo sono proprio i commenti positivi che gli studenti decidono di affidare al web. Sul sito Skuola.net, infatti, raccontano le storie dei propri docenti preferiti. C’è chi, ad esempio, tesse le lodi della prof di inglese, “che mi fa sempre ridere e ci spiega tutto per filo e per segno”, chi adora la sua insegnante di matematica o quella di fotografia. Perché non pensare, allora, di offrire loro questa opportunità? Per maggiori informazioni su come candidare i propri docenti si può tenere sott'occhio il sito ufficiale della Fondazione: sarà sicuramente un modo per regalar loro la gioia di sapere che, grazie al proprio lavoro, stanno lasciando un segno nel cuore dei propri studenti.