Un mese all'esame di Maturità? Cinque consigli per il tuo day after

15:11 - L’inizio degli esami di Maturità 2014, sul calendario, è segnato al 18 di Giugno, data della prima prova scritta. Già il giorno successivo, poi, i maturandi saranno impegnati nella seconda prova: da matematica allo scientifico alla versione di greco al classico, dall’economia aziendale per i ragionieri all’estimo per i geometri. Il 20 Giugno però, quindi esattamente tra un mese da oggi, può essere considerato il day after, giorno di riposo e di stacco dallo studio, in vista della terza prova. Siccome numerosi esperti, tutor scolastici e psicologi, suggeriscono, in caso di forte stress dovuto all’attesa di un avvenimento importante, di concentrarsi piuttosto sul momento in cui quell’avvenimento sarà già superato, Skuola.net propone cinque simpatici consigli per trascorrere proprio il day after in tranquillità.

AL MARE MA CON L’OMBRELLONE – Sicuramente il mare, in pieno Giugno, è la scelta migliore per godersi un’intera giornata di relax, dopo lo stress delle prime due prove scritte. Organizzare una bella scampagnata con gli amici, quindi, è il primo consiglio di Skuola.net. Che sia il mare, il lago, il fiumiciattolo, la piscina, l’importante è che non ci si dimentichi l’ombrellone. I libri possono restare anche a casa ma bisogna cercare di evitare insolazioni, scottature e quant’altro. E per di più, meglio non arrivare all’orale troppo abbronzati, nel caso qualche commissario particolarmente frustrato possa invidiarvi il bagno di sole che lui non è riuscito a permettersi.

TOTOMATERIA, SI SCOMMETTE SULLA TERZA PROVA – Per chi, invece, non riesca proprio ad allontanare la mente dal pensiero dell’esame, ci si può sempre inventare un gioco collettivo che, comunque, allenti un po’ la tensione. Qualora i prof non si siano lasciati sfuggire nemmeno una parola in merito a materie e argomenti dell’imminente terza prova, potreste organizzare una specie di “FantaMateria” e riunire tutti i vostri compagni per un pomeriggio all’insegna di statistiche, previsioni, scommesse e divertimento.

SDRAMMATIZZARE CON I FILM – Passare la giornata comodamente stravaccati sul divano o addirittura sul letto vi è indubbiamente permesso. In questo modo, però, si rilassa il corpo e non la mente. Per esorcizzare l’incubo orale sempre più prossimo, allora, il consiglio di Skuola.net è quello di sdrammatizzare grazie alla filmografia. Sicuramente, in cima alla classifica dei film da vedere assolutamente in vista dell’esame di Maturità, “Notte prima degli esami” e “Notte prima degli esami oggi”. La serie tv “I Liceali”, poi, potrebbe farvi passare qualche ora di divertimento. Oppure, perché non il classico morettiano “Ecce Bombo”, made in 1978?

SPORT E ARIA APERTA - Niente di meglio, per scaricare lo stress e sgomberare la mente dai pensieri, di una giornata tutta dedicata all’aria aperta e all’attività fisica. Se avete un cane, la corsa al parco in sua compagnia è la scelta giusta, perché si sa che gli amici a quattro zampe sono sempre disposti a sopportare gioie e dolori dei propri padroni. Altrimenti, questo potrebbe essere il giorno giusto per rispolverare la vecchia bici dal garage, magari dopo una gonfiatina alle ruote. Per i più spericolati, perché non i pattini a rotelle o addirittura lo skate? Improvvisarsi skater per un giorno in uno dei parchi pubblici dedicati, presenti in praticamente tutte le città italiane, vi aiuterà a divertirvi e scaricare ogni tensione. Attenzione, però, a non dimenticare le protezioni! Non vorrete mica arrivare all’orale con un braccio ingessato, no?

RELAX ALLE TERME – Il luogo del relax per eccellenza? La Spa. Perché, allora, non prenotare già da oggi un’intera giornata tutta dedicata a voi e al vostro benessere fisico e psicologico? I più fortunati avranno le terme ad un passo da casa, ma anche chi vive in località meno turistiche non avrà difficoltà a scovare la Spa adatta alle proprie esigenze. Tra saune, bagni turchi, fanghi, massaggi rilassanti e quant’altro, forse ci sarà da spendere qualche soldino, ma almeno tornerete a casa sorridenti, rilassati, e pronti ad affrontare il rush finale del vostro esame di Maturità. La tesina ed i libri, però, lasciateli a casa!