Tutti gli universitari in viaggio L'erasmus diventerà obbligatorio?

17:37 - Il ministro Stefania Giannini rilancia l’Erasmus. Come scrive il portale specializzato Skuola.net, infatti, tra le “linee programmatiche” del suo dicastero presentate ieri alla Camera, il ministro infatti ha accennato anche alla possibilità di fare in modo che l’esperienza all’estero prediletta da molti giovani diventi parte integrante del curriculum di studi. Una proposta che potrebbe piacere a moltissimi giovani

Erasmus obbligatorio - “Ho iniziato a parlare con il sottosegretario Sandro Gozi, a un possibile Erasmus curriculare, ossia a fare in modo che i mesi di Erasmus entrino a pieno titolo nel curriculum di studi dei nostri studenti”: Questa la dichiarazione della Giannini, che lascia già intravedere il possibile cambiamento. L’Erasmus presto potrebbe diventare parte del piano di studi degli universitari, come la tesi, il tirocinio e gli esami. Questo significherebbe portare sul loro curriculum un’esperienza all’estero e la padronanza di una lingua straniera, sempre più richiesta dal mercato del lavoro .



Erasmus in numeri - L’Erasmus d’altra parte ha vissuto, dalla sua nascita nel 1987, una naturale crescita. In 26 anni sono stati oltre 3 milioni i giovani che hanno deciso di intraprendere questa esperienza formativa, passando dai 3.244 studenti del primo anno ai 252.827 tra il 2012 e il 2013. E’ stato proprio a cavallo tra questi ultimi due anni che il numero di ragazzi impegnati nell’Erasmus ha visto un boom assoluto. Secondo i dati della Commissione Europea, partirebbero per l’estero soprattutto gli studenti provenienti dai corridoi di scienze sociali, economia e giurisprudenza (oltre il 41%), seguiti da quelli delle facoltà umanistiche. Rinunciano con più facilità all’Erasmus gli aspiranti ingegneri.

Le destinazioni - Le mete predilette negli ultimi tempi dai giovani che lasciano casa nostra per vivere qualche mese all’estero, occupa la pole position la Spagna, seguita a ruota dalla Germania e dalla Francia. Insomma Erasmus si, ma non troppo lontano dai confini del bel Paese. Va sottolineato, inoltre, che dagli stessi Stati scelti come destinazione dalla maggior parte degli studenti, sono partiti numerosi giovani verso altre mete europee.