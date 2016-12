Troppi libri da leggere sotto l’ombrellone? Niente paura, ve li twittano i social

18:32 - Bastano 140 caratteri per leggere i Promessi Sposi: non è un sogno, è il progetto di TwLetteratura che attraverso cinguettii social fa rivivere la storia di Renzo e Lucia e non solo. Prossimamente, anche Pinocchio di Collodi sarà “riletto” dalla community di Twitter , e dal 2012 sono stati rivisti i testi di Raymond Queneau, Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Gianni Rodari e Bruno Munari. Attualmente, riporta Skuola.net, è in corso la “Twitteratura” di un libro amato e recente, La Solitudine dei Numeri Primi di Giordano. Settimana dopo settimana, capitolo dopo capitolo, finire i maledetti libri delle vacanze sotto l’ombrellone non sarà più un incubo. Infatti, come ha rilevato una recente ricerca di Skuola.net su circa 2mila studenti, ben 1 su 4 racconta di dover leggere più di 5 libri prima di tornare a scuola. E non sono pochi. Uno su 5 ne ha 3 mentre il 16% almeno 2.

LIBRI DA CONDIVIDERE - Il progetto è nato da un’idea di Paolo Costa, Edoardo Montenegro e Pierluigi Vaccaneo, con l’intento di leggere, commentare e interpretare i testi della letteratura attraverso i social network e gli apparecchi che ognuno di noi ha sempre sotto mano: uno smartphone, ad esempio. Per il progetto sui Promessi Sposi di quest’anno, sono state coinvolte più di venti scuole in tutt’Italia per un totale di 600 studenti. Questi studenti hanno rivisto in chiave moderna il grande classico attraverso ben 38.130 cinguettii con hashtag #TwSposi e oltre 100.505 retweet. E ora, a tutti quei ragazzi che devono ripassare le vicende dell’Innominato e della Monaca di Monza durante i mesi estivi, magari con qualche spunto in più, potranno semplicemente scorrere la lista dei Tweet e…chiudere il libro, o quasi.

UN NUOVO PROGETTO PER LE SCUOLE – Dall’anno prossimo, la comunità di TwLetteratura lancerà un nuovo progetto per le scuole: #TwPinocchio. Tutti pronti allora per rileggere insieme, dal 4 ottobre, le incredibili avventure del burattino dal naso lungo. Sperando che non contagi il vizietto di marinare la scuola e scappare al Paese dei Balocchi. Come si ripara poi alle orecchie d’asino?

COME FUNZIONA? – Innanzitutto si apre il libro e…si legge insieme. Ogni settimana ci si dedicherà ad un capitolo diverso, e si twitta l’hashtag con i pensieri, citazioni e commentisul libro scelto. Qualche esempio? Ecco alcuni Tweet da ricordare su #TwSposi: la storia di Gertrude non smette mai di affascinare i suoi lettori, che si scoprono anche artisti provetti…

La storia con Egidio ha portato all'omicidio: se scappavi con il paggio sarebbe stato assai più saggio #TwSposi/10. pic.twitter.com/81bW6TPlMq

— 2°MD Tw Sposi (@2MDTwSposi) January 31, 2014





Comunque sia a @twrenzo regalerei questa guida visto che con le osterie non sempre casca bene #twsposi/15 pic.twitter.com/DGcheXSXw9

— Blutrasparente (@erykaluna) January 9, 2014

E ora che siete sposati e sistemati posso scrivere THE END? E come si dice,,auguri e figli maschi!! #twsposi/38 pic.twitter.com/4drVOkAxtR

— Nadia Gandini (@gandinirozzi) March 17, 2014

E poi, c’è chi prova a consigliare al buon Renzo un oste migliore…E chi propone il casting per interpretare l’Innominato…Ma alla fine, tutto è bene ciò che finisce bene!