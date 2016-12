Tracce Maturità: quel vecchio tema sulle elezioni europee

15:10 - Tra pochi giorni i cittadini voteranno per il Parlamento Europeo e per molti maturandi questa sarà la prima occasione in cui potranno esprimere il proprio parere in termini elettorali. Di sicuro, c’è chi avrà pensato a un possibile ritorno tra le elezioni e il proprio esame di Maturità 2014. Il primo pensiero, infatti, sarà andato agli argomenti più papabili per le tracce della prima prova: ci sarà la possibilità di un tema incentrato proprio sull’Europa? Skuola.net, scavando tra gli archivi ministeriali, ha trovato un reperto datato 1978, anno in cui una delle tracce d’esame era proprio sulle elezioni europee.

QUEL TEMA SULL’EUROPA – Era il Giugno del 1978 e l’Unione Europea aveva ormai deciso che, l’anno successivo, si sarebbero svolte le primissime elezioni volte a formare il Parlamento Europeo, elezioni che si sarebbero tenute a Giugno del 1979. Skuola.net è andata a pescare tra gli archivi ministeriali le tracce d’esame di Maturità relative proprio a quell’anno, scovando una sorpresa: un tema dedicato proprio all’argomento.

L’EUROPA IN CLASSE, DALLA PORTA PRINCIPALE - La prima volta che l’argomento Europa, quindi, arrivò a scuola fu in quell’anno ed entrò direttamente dalla porta principale: nelle tracce della prova scritta di italiano. “Le elezioni per il Parlamento Europeo sono ormai decise. Il candidato metta in rilievo le motivazioni politiche, economiche e culturali che rendono auspicabile, anche se difficile, il processo di unificazione dell’Europa”. Questo il testo che i maturandi del ’78 si trovarono ad affrontare, insieme ad una traccia più letteraria su Ungaretti, Quasimodo e Montale. Al candidato, in questo senso, veniva chiesto di parlare “di uno di questi tre poeti, indicando, fra l’altro, problemi e motivi ad essi comuni”.

EUROPA OGGI? – Come sarà stato facile notare, le tracce della prima prova di una volta erano molto meno dettagliate e ricche di commenti, argomentazioni e indicazioni rispetto a quelle che invece si trovano ad affrontare i maturandi degli anni 2000. Ciò non toglie, però, che possa esistere l’eventualità, per questo 2014, di una traccia dedicata proprio alle Elezioni del Parlamento Europeo. In questo ultimo periodo di forte crisi del nostro Paese, in cui le critiche contro euro ed Unione Europea sono all’ordine del giorno, non è impensabile immaginare un tema sull’argomento agli esami di Maturità.