9 giugno 2014 Tototracce, impazza la caccia sul web. In pole Pirandello e Aristotele Previsioni o speranze? I maturandi si affidano comunque al web. Ed ecco le loro preferenze: da Pirandello ad Aristotele, con un occhio speciale ai temi di attualità più caldi su cui potrebbero cimentarsi gli studenti. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:29 - Analisi del testo, saggio breve, versione di seconda prova di maturità: sul web si moltiplicano le previsioni e le scommesse sugli autori e gli argomenti più probabili per l’esame di Stato 2014. Skuola.net ha chiesto agli stessi maturandi le loro aspettative per le prove scritte e hanno risposto in coro: se Pirandello spopola tra gli autori italiani, è Aristotele l’autore sperato per la versione di greco. Ma per l’attualità, massima attenzione va posta sui temi dei Social Network, l’Unione Europea, la Prima guerra mondiale. Ecco perché.

PUNTA TUTTO SU PIRANDELLO - Skuola.net ha sottoposto agli intervistati una lista di autori possibili per la prima prova di maturità 2014 e i ragazzi hanno scelto i loro candidati. Con il 15% circa delle preferenze, vince su tutti Pirandello, seguito a poca distanza da D’annunzio (14% circa) e Primo Levi (12% circa). Buona posizione anche per Ungaretti (12% circa), Svevo (9% circa) e Montale (9% circa). Pochi tifano Quasimodo, con solo il 4% circa delle preferenze. Tutti questi autori sono vecchie conoscenze dell’esame di maturità, tranne D’Annunzio. Strano ma vero: anche se il suo nome ritorna ogni anno ipotizzato tra i più probabili, infatti, il vate non è mai stato protagonista delle tracce di esame di maturità.

IL CASO GARCIA MARQUEZ - Il premio Nobel da poco scomparso è in prima fila tra i suggerimenti spontanei degli studenti. Infatti, 1 ragazzo su 10 ha scelto di proporre un autore che non figurava nella lista delle proposte, e la maggioranza di loro ha segnalato proprio lo scrittore colombiano. Dopo la traccia su Magris dello scorso anno, quindi, i maturandi si aspettano di tutto, anche la sorpresa di uno scrittore straniero: eppure, questo non è mai capitato nella storia dell’esame di maturità. D’altra parte, il filone delle “prime volte” è stato inaugurato proprio da Magris, primo autore vivente in una traccia di analisi del testo per l’esame di Stato.

L’ATTUALITA’? DAI SOCIAL ALLA RAI – La prima prova di esame di maturità non è solo letteratura. Lo sa bene quel 15% dei ragazzi che, secondo un recente sondaggio di Skuola.net, si sta preparando per il tema di attualità leggendo giornali e saggi. Secondo l’analisi di Skuola.net sulle tracce di esame di stato più probabili in questo campo, uno degli argomenti da considerare sono i Social Network , vista la ricorrenza dei 10 anni dalla nascita di Facebook. Entra di diritto nella rosa dei temi probabili anche la prima guerra mondiale, che nel 2014 vede il suo centenario. Tra i compleanni da traccia d’esame di maturità, non è da sottovalutare quello della Rai, che festeggia i 50 anni. Le recenti Elezioni Europee potrebbero aver dato a chi di dovere lo spunto per tornare, invece, sul tema dell’Unione Europea già uscito qualche anno fa.

ARISTOTELE AL CLASSICO – Per quanto riguarda invece la seconda prova di maturità per l’indirizzo classico, l’autore di quest’anno verrà direttamente dall’antica Ellade. Gli utenti di Skuola.net chiamano in causa i due sommi filosofi: Aristotele è infatti stato scelto da 1 maturando su 4, e Platone, invece, è il preferito di 1 su 5. I maturandi non mostrano quindi timore per i concetti astratti e i massimi sistemi, preferendoli anche ai racconti più lineari di romanzieri e storiografi. Dopo la filosofia, infatti, si passa all'oratoria: il terzo pronostico più plausibile è, secondo il 13% circa dai maturandi, Demostene. Così, restano in fondo classifica il romanziere Luciano (11%) e infine gli storici Plutarco (10% circa) e Tucidide (9%).

ANCORA TU? – Nonostante le preferenze dei maturandi vadano tutte ad Aristotele, la previsione è piuttosto improbabile: il filosofo è stato già protagonista nel 2012, ultima maturità con greco in seconda prova. Tuttavia, è anche vero che le scelte per gli autori greci per la seconda prova di maturità non dimostrano una spiccata fantasia, e le tracce tendono a ripetersi: dal 2001 al 2012, infatti, Platone è tornato 2 volte e sono già ricomparsi i nomi di Luciano e Plutarco, che con il filosofo delle idee sono i più tradotti in assoluto negli ultimi 40 anni di esami di maturità.