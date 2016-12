Test Medicina 2014: copia un'aspirante matricola su quattro

21:57 - Come sono andati i test d’ingresso di Medicina? A rivelarlo è un instant poll del portale specializzato Skuola.net che ha intervistato online oltre un migliaio di studenti nelle ore successive il test d’ingresso. Quest’anno le domande di cultura generale hanno lasciato spiazzati gli oltre 60.000 aspiranti medici: il quesito sul linguista inglese Chomsky si aggiudica il premio del quesito più difficile per oltre il 50% dei votanti. Ma fa scalpore che uno su cinque sia andato in crisi per la domanda sulla riforma costituzionale.

COPIARE PER SOPRAVVIVERE – Dato che le domande di cultura generale sono anche quelle per cui è più semplice trovare in poco tempo in aiutino dall’esterno, non stupisce che 1 studente su 4 abbia ammesso di aver copiato: chi con lo smartphone (12%), chi chiedendo aiuto ad un compagno vicino (8%) e chi infine con i foglietti già pronti per l’occasione (4%). Non deve essere stato comunque semplice, dato che oltre il 60% dei partecipanti ha giudicato la commissione d’esame inflessibile contro ogni tentativo di imbroglio e quasi il 30% l’ha ritenuta molto attenta e poco incline a concedere aiuti.

LOGICA, CULTURA GENERALRE E CHIMICA: LE TERRIBILI 3 - Tornando alla difficoltà della prova, la top five delle materie giudicate più complesse vede invece al primo posto la logica, con circa il 30% delle preferenze, seguita da cultura generale e chimica, appaiate con circa una preferenza su cinque, e infine Biologia, Matematica e Fisica. Solo 1 studente su 6 afferma di essere riuscito a rispondere a tutti i quiz, ma 1 su 3 confessa di esserci andato molto vicino risolvendone la maggior parte e quasi il 40% circa la metà. Nel 2013 per guadagnare un posto è stato sufficiente rispondere esattamente ad almeno la metà dei quesiti.