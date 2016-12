Test ingresso: chiuse le iscrizioni

16:28 - Si sono chiuse le iscrizioni ai test di ingresso 2014. Quest'anno, come segnala il portale Skuola.net, i posti disponibili per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale sono stati leggermente ridotti rispetto all’anno precedente. Riuscire a passare il test si conferma quindi un'impresa sempre più ardua, considerando anche la sovrapposizione con la maturità. Tuttavia grazie alla graduatoria nazionale, chi non ha timore di spostarsi per tutto lo Stivale può avere una marcia in più rispetto agli altri: con un solo test si può infatti concorrere per i posti disponibili di tutte le sedi universitarie italiane.

Posti diminuiti, stangata a Veterinaria e Architettura - Il Miur ha definito solo ieri in serata i posti disponibili per Medicina, Odontoiatria, Architettura, Veterinaria per l’anno accademico 2014/2015. Infatti, i numeri comunicati lo scorso 5 febbraio erano provvisori. Ora le cifre definitive confermano una riduzione dei posti disponibili: per gli aspiranti medici sono 9.983 contro i 10.157 dell’anno 2013/2014, per i corsi di Odontoiatria, sono 949 contro i 984 dell’anno scorso.



Stangata per Architettura, con 7.621 posti disponibili contro 8.787 dell’anno passato, e Veterinaria, che mette in concorso 632 posti anziché 832. Questo renderà la missione davvero impossibile dato che Veterinaria già rilevava un rapporto tra iscritti al test e posti disponibili tra i più alti, circa 1 a 13. Le cause sono legate da una parte ad una minore richiesta di professionisti nel settore medico-sanitario dal Ministero della Salute, e dall’altra dal calo del numero di iscritti ad Architettura nell'anno 2013/2014. Una brutta sorpresa che giunge a poco meno di un mese dall’inizio dei test, che si svolgeranno l’8 aprile per Medicina e Odontoiatria, il 9 aprile per Veterinaria, il 10 aprile per Architettura.



– Il test svolto in una sede specifica, può tuttavia valere per l’ingresso in tutte le sedi universitarie indicate dal candidato. Questo perché la graduatoria, per il secondo anno, non è più gestita a livello locale ma nazionale. La normativa non pone limiti al numero di scelte per ogni aspirante matricola, per cui hanno maggiori possibilità di entrare coloro che indicano il maggior numero di università: infatti il punteggio conseguito può non essere sufficiente per accedere ad un ateneo particolarmente quotato, ma bastare per una seconda o terza scelta dove la competizione è minore.L’unica condizione è quella di essere disponibili a trasferirsi in qualsiasi città si riesca ad entrare. Lo conferma anche l’esperto di Alpha Test, Alessandro Lucchese: "Aver inserito tutte le sedi da molte più possibilità di passare il test. Una volta passato, anche in una sede non preferita, si può decidere il da farsi in un secondo momento senza togliersi una possibilità a prescindere." Tuttavia, nonostante questa possibilità, non tutti gli studenti sono disponibili ad approfittarne.