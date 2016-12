Test Ingresso: a Napoli un plico ministeriale finisce nella spazzatura

10:59 - Tra gli studenti che stanno protestando contro il numero chiuso, almeno nella sua forma attuale, si è diffusa una foto che documenta un fatto clamoroso: un plico del Miur, quello usato per custodire i quesiti, è stato ritrovato con sigilli intatti nella spazzatura da una studentessa che aveva appena terminato il test d’ingresso a Medicina, senza che nessuno si accorgesse della scomparsa.

Il Ministero quindi ha voluto vederci chiaro, come è accaduto pochi giorni fa con il caso dell’Università di Bari. Da Viale Trastevere fanno sapere che l'Università di Napoli non ha ravvisato irregolarità, quindi gli studenti possono essere tranquilli sulla regolarità del test.



QUESITI SPAZZATURA - Il fatto accade a Napoli, presso il complesso di Monte Sant’Angelo dove l’Università Federico II ha organizzato la prova d’ingresso per le aspiranti matricole a Medicina. Annarita, una di loro, ha raccontato “sul viale vicino all’aula ho gettato una carta di caramella nel cestino e mi sono resa conto della busta. Non sembrava essere stata aperta ma comunque non doveva essere lì, così l’ho fotografata”. Nella fotografia si vede chiaramente la busta che viene consegnata ai candidati quando prendono posto in aula e contenente sia il fascicolo dei quesiti sia quello per le risposte. Anche il sigillo ministeriale è integro, mentre la parte superiore mostra segni di danneggiamento che non escludono con certezza che il plico sia stato aperto. Tuttavia la testimone oculare ci ha confermato che secondo lei il plico era integro e conteneva del materiale, da qui la denuncia postando la foto sui social network.



IL MIUR: TUTTO OK - A Viale Trastevere la segnalazione è stata presa in seria considerazione, tanto da far scattare tutti gli accertamenti necessari. A seguito di questi approfondimenti il Ministero ha confermato che "dall'ateneo di Napoli non ci sono giunte segnalazioni di anomalie sullo svolgimento del test". Tradotto in termini pratici, nei documenti ufficiali non risultano mancare all'appello le preziose buste sigillate dove sono contenuti i quesiti delle domande, né prima né dopo lo svolgimento della prova. Insomma il caso sollevato dalla studentessa non sarebbe grave come quello di Bari, dove uno dei plichi è scomparso facendo scattare l'inchiesta della magistratura.

NERVI SCOPERTI – Data la grande attenzione che gli studenti hanno nei confronti della trasparenza dei test, una maggiore attenzione a evitare situazioni equivoche come quella di Napoli sarebbe opportuna. Le ferree regole anti-furbetto messe a punto dal Miur prevedono infatti che dalle aule gli studenti non possano portare via nulla se non un foglio riportante il proprio codice identificativo. Per questo motivo un ritrovamento come quello di Napoli può risultare sconveniente e far nascere sospetti di irregolarità nel popolo delle aspiranti matricole, già emotivamente provato dal fatto che il test rappresenta una lotteria in cui in un giorno si vince o si perde.

TEST TRASPARENTE CON UN CONTROLLO ANTI-CHEAT – Per sgombrare il campo da ogni sospetto, il portale Skuola.net auspica che il Ministero controlli attentamente i risultati di tutti i partecipanti alla prova. Dato che la correzione viene svolta per tutta Italia dal Cineca di Bologna, si potrà capire se ci sono sedi universitarie dove ci sono registrati dei miglioramenti evidenti quanti sospetti miglioramenti rispetto all’anno passato. Senza contare che da un paio d'anni l'Invalsi ha messo a punto delle tecniche per verificare se in una classe ci sono stati macroscopici fenomeni di imbroglio. Sarebbe sicuramente auspicabile utilizzare le conoscenze maturate dall'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Scolastico in questo campo per ulteriori accertamenti.