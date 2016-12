Tempo di esami, arriva la "Sos line" per le apprensioni degli studenti

18:12 - Fischio di inizio questa settimana per moltissimi di quei 600mila ragazzi che quest’anno si cimenteranno sul primo esame di Stato della loro vita, quello di terza media. In questi giorni nelle scuole vengono svolte le prove scritte e, con esse, si riversano sui Social i commenti e le reazioni di chi, non appena finito, vuole subito scambiare le prime impressioni con la sua comitiva “virtuale”.



Così su Twitter, dove già è popolarissimo dall’inizio dell’anno l’hashtag #seiinterzamedia, si moltiplicano i tweet dei ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria inferiore ed è ufficialmente da questo momento fra i trending topics. E ovviamente l’esame la fa da padrone: eccogli status più divertenti di questa settimana cruciale. E intanto su Skuola.net è attiva una sos line che, su Twitter e su Whatsapp, raccoglie le emozioni, i dubbi e le idee dei maturandi a pochi giorni dall'esame di maturità 2014.



AIUTO, L’ESAME! – C’è chi ha già iniziato e chi inizierà in questi giorni. In ogni caso, tutti hanno bisogno di un bell’ “in bocca al lupo” da parte dei propri amici di Twitter. Eh già, perché l’ansia da esame è inevitabile!

ECCO FATTO, IL TEMA DI ITALIANO – Il tema di Italiano inaugura le prove dell’esame di terza media: moltissimi ragazzi hanno quindi passato ben 4 ore chiusi in classe a scrivere brutta e bella copia del loro elaborato, tra caldo, agitazione e anche un po’ di euforia. Ma per fortuna, come scrive con ironia un utente, sono sopravvissuti.

PRIMA PROVA, NON ERA COSI’ DIFFICILE! - Dopo giorni e giorni di preparazione e di studio, ci si siede finalmente al proprio banco e si gioca la partita. E i ragazzi se la sono cavata bene: soddisfatti del proprio lavoro e positivamente sorpresi dalle tracce relativamente semplici, sono pronti per il secondo round!

“la verità è che sono una bomba e nel tema su una nostra esperienza importante ho fatto quattro colonne, tiè” e ancora “dai italiano é andato abbastanza bene, le tracce erano facilissime”

E LA COMMISSIONE? – Non mancano poi i commenti sulla commissione d’esame, ma soprattutto sul presidente, l’unico membro esterno e protagonista dei timori, ma anche delle prese in giro, degli studenti. L’impatto con questo prof, infatti, nel bene o nel male lascia sempre il segno!

“Presidente più schizzato non esiste!!” oppure “È entrata la presidente e aveva gonna a fiori e tacchi e le mie prof che se la ridevano tra di loro”

IN ATTESA DELLA MATURITA’ - Skuola.net non ha intenzione di abbandonare i maturandi in questa attesa quindi, per qualsiasi dubbio, richiesta, preoccupazione, consiglio, possono contattare la redazione, sempre pronta ad aiutarli. Twittaci a @skuolanet o whatsappaci al +393343902808. Tanti maturandi disperati lo hanno già fatto! Ecco una carrellata delle richieste più simpatiche e significative.

SOS MATURITA' - L'estate è iniziata e gli esami di Stato si avvicinano, vero maturandi? E su twitter ecco Skuola.net in prima linea a rispondere alle vostre richieste d'aiuto. "Mi aiuterete alla Maturità?" ci chiede Vincenzo. Certo, già dalle 8 del 18 giugno la nostra redazione sarà in postazione di combattimento: pronta a scandagliare il web alla ricerca delle tracce di maturità, a risolvere insieme a voi le prove scritte e a commentarle rispondendo a tutte le vostre perplessità.

Antonio, invece, è preoccupato soprattutto per le tracce della seconda prova di maturità. "Pubblicherete le soluzioni?" ci chiede in un tweet. Lo faremo, ovviamente. E non solo! Le commenteremo, in diretta videochat il 19 giugno alle 17e30.

IL GIUSTO METODO DI STUDIO - Come si studia, in vista degli esami di Maturità? Chi ripete tutto nei minimi dettagli, chi si concentra solo sulla tesina, chi si affida alle indicazioni dei prof.. e chi, invece, chiede consiglio a Skuola.net. "Perder tempo a ripetere tutto o focalizzarsi solo sull'argomento scelto?" Chiede Manuel. Entrambi, è la giusta via: approfondire quanto scelto nella propria tesina e, magari in maniera sommaria, tutto il resto, per essere sempre preparati.

HO FATTO BENE LA TESINA? - E voi, su cosa fate la vostra tesina? Ve lo state chiedendo anche su Twitter, tramite la nostra pagina. Quella di @vsantangelo94 sembra essere molto interessante ed attuale: un excursus storico dall'autoritratto all'odierno selfie.

Mattia, simpaticamente, ci ringrazia per il supporto che siamo sempre pronti a darvi, 24 ore su 24, 265 giorni l'anno. "Grazie, mi avete salvato durante l'anno e ora anche con la tesina", ci dice. Non c'è di che, caro!

Addirittura, @Criilepore ha voluto essere sicura al 100% di quanto sta preparando per il suo lavoro in vista dell’esame orale di maturità e ci ha fotografato il desktop del suo pc, ansiosa di conoscere il parere di Skuola.net. "La vedete un po' forzata?", ci chiede. Enrico invece, che la tesina l'ha appena finita, ci mostra l'eccellente frutto del suo duro lavoro.