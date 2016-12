Studenti stranieri: a scuola vanno meglio degli italiani

14:23 - La scuola italiana, al centro della scena della politica grazie al nuovo premier Matteo Renzi, è stata fotografata da un’indagine condotta dal Ministero dell’Istruzione insieme alla Fondazione Ismu. Protagonisti dell’analisi, relativa all’anno scolastico 2012/2013, sono ovviamente gli studenti: italiani e stranieri di prima e seconda generazione. Come scrive il portale specializzato Skuola.net, dal quadro delineato è emerso che proprio quest’ultimi starebbero migliorando a scuola, ottenendo risultati non troppo distanti dai propri coetanei italiani, e in alcuni casi addirittura riportano risultati migliori.

STRANIERI PIU’ BRAVI DEGLI ITALIANI- Sarebbero oltre 780mila i giovani stranieri che frequentano quotidianamente le scuole italiane, vale a dire circa l’8,8%. Sempre più numerosi sono gli studenti di seconda generazione: infatti oltre 2 studenti stranieri su 5 sono nati in Italia, e la quantità cresce se si guarda alle scuole dell’infanzia (dove sono ben l’80%) e alle primarie (circa il 60%).



E sono proprio quest’ultimi a cavarsela dietro i banchi decisamente meglio dei compagni nati all’estero, e a volte anche di quelli italiani, come è accaduto in alcune regioni del sud e al centro durante il Test Invalsi 2013 di Terza Media. Infatti, la differenza tra i risultati ottenuti è a vantaggio degli studenti stranieri di seconda generazione di ben 14 punti in Campania per la prova di Italiano, e di 10 punti in Puglia per la prova di Matematica.



Ma anche altre regioni, seppur di qualche punto, vedono gli studenti italiani superati dagli stranieri nati in Italia: Toscana e Lazio nel centro, Calabria e Sardegna al sud e la Valle d’Aosta al nord.



ESAME TERZA MEDIA: SI RECUPERA- L’indagine svolta da Miur e Ismu ha evidenziato come anche nell’esame di terza media, gli stranieri nati in Italia stanno riguadagnando terreno rispetto agli esaminandi italiani soprattutto nelle prove di lingua straniera. I loro risultati mediamente più alti rispetto agli stranieri di prima generazione (lo scarto medio con quest’ultimi è di almeno 0,2 punti, e con gli italiani di 0, 6 punti), ma per quanto riguarda le ammissioni alle classi successive, gli studenti stranieri restano indietro rispetto agli italiani.



MATURITA’: LE DISTANZE SI ATTENUANO- Gli stranieri di seconda generazione se la cavano bene anche alla maturità, e una volta ammessi è appena lo 0,1% a non ottenere il diploma. Le distanze con i ragazzi italiani sono minime, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali.



Neanche nel voto di diploma si osservano particolari differenze tra italiani e stranieri nelle scuole superiori ad indirizzo tecnico, scientifico e artistico. Mentre al liceo sono ancora italiani gli studenti che riescono a ottenere l’eccellenza, lasciando indietro i coetanei stranieri.