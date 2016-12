Social Network: 12 buoni motivi per portarli in classe

16:30 - Il connubio tra giovani e social è sempre più indissolubile e, forse, lo sarà anche tra social e prof. Un’insegnante americana, Vicky Davis, propone di adottare i social anche in classe, ma per ragioni educative. La prof al passo coi tempi ha infatti illustrato la sua tesi, pubblicata sul sito americano dedicato all’educazione Edutopia, corredandola di 12 buone ragioni per condividerla. La Davis afferma che è fondamentale aiutare i giovanissimi a comprendere meglio le applicazioni e l’uso delle moderne tecnologie e del digitale, a partire proprio dai banchi della scuola. L’invito dell’insegnante, come scrive il portale specializzato Skuola.net, non è quello di permettere ai propri studenti di distrarsi con gli smartphone durante la lezione, ma di rendere i social, tanto amati dai ragazzi, funzionali al programma e alle attività scolastiche. Ecco le 12 applicazioni spiegate dalla prof.

1. I POST DELLA CLASSE- I social come Facebook o Twitter possono essere utilizzati per pubblicare dei post a nome di un’intera classe. Gli studenti possono proporre pillole di apprendimento e renderle visibili sul profilo comune in modo che anche i genitori possano leggerle.

2. AGGIORNARE I GENITORI- Inoltre gli insegnanti possono, tramite i social, rendere visibile ai genitori ciò che i loro figli stanno imparando in un determinato periodo. In questo modo mamme e papà potranno quotidianamente aggiornarsi su quanto si svolge in classe.

3. SCRIVERE PER IL MONDO- L’inizio del terzo dettame della prof Davis recita “Lascia che i tuoi studenti scrivano per il mondo”. Attraverso i social i giovani possono riflettere e discutere su quanto accade a scuola.

4. CONNETTERSI ALLE ALTRE SCUOLE- Facebook o Twitter possono essere un valido supporto per connettersi alle altre classi e aggiornarsi su quanto accade nelle diverse scuole del paese.

5. USARE FACEBOOK PER I PROGETTI SCOLASTICI- Facebook può diventare utile per ogni insegnante allo scopo di ottenere valide risposte per i progetti realizzati dai propri studenti in classe.

6. SPETTACOLI DI CLASSE SU YOUTUBE- YouTube può essere molto utile per condividere in rete una presentazione o uno spettacolo organizzati dall’intera classe.

7. TWITTER PER PUBBLICIZZARE PROGETTI- La prof invita i suoi colleghi a facilitare la creazione di un account twitter per pubblicare e condividere in rete degli importanti progetti scolastici.

8. I SOCIAL PER COINVOLGERE GLI STUDENTI- I social potrebbero diventare la chiave di successo di alcune iniziative. Gli insegnanti possono avvalersi infatti di quest’ultimi per coinvolgere ed incuriosire i propri studenti in maniera autentica ad una ricerca, uno studio, un progetto, condividendo con loro risultati, raccogliendo pareri, dati e informazioni.

9. COMUNICARE CON LE ALTRE CLASSI- Un punto assolutamente semplice. I social possono diventare l’anello di comunicazione tra le varie classi della scuola.

10. COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI- I prof attraverso i social, possono condividere progetti e iniziative.

11. CONDIVIDERE CON IL MONDO - Gli studenti e i prof hanno l’opportunità di condividere rispettivamente livello di apprendimento e progetti con il mondo intero, conoscendo diversi metodi e rendendo note anche ad altre parti del mondo le proprie iniziative.

12. SPOSARE UNA CAUSA DA DIFENDERE- Infine attraverso i social gli studenti, insieme ai prof, possono impegnarsi nella battaglie di una causa importante a livello locale o planetario.