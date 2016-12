Se in cattedra arriva il prof trans…

13:58 - Il supplente che doveva sostituire la professoressa di ruolo di matematica e fisica, è arrivato al liceo triestino Oberdan scatenando un polverone. La ragione? Un look inaspettato, come scriviamo su Skuola.net: gonna e tacchi a spillo, calze di nylon, cipria, fard e rimmel in volto. Il professore R., infatti, è un transessuale che è abituato a vestire gli abiti dell’altro sesso e lo fa con naturalezza in qualsiasi contesto, compreso quello professionale e quindi in classe.

LE REAZIONI - La reazione degli alunni non è stata delle migliori. Poca o nulla solidarietà nei confronti del prof trans che da alcuni è stato persino fotografato, come fosse un fenomeno da baraccone. Tra le risa e lo stupore generale, non sono mancate le polemiche. Tra i genitori non è mancato chi ha minacciato di scrivere al Provveditorato, chi si è imbufalito con il preside, chi ha riposto le sue speranze in un rapido ritorno della professoressa di ruolo. Qualcuno ha tentato di spendere una parola sul rispetto della libertà sessuale dell’insegnante, ma di fatto quasi nessuno si è interessato a M.R. come professore. E non come trans.

LA PRESIDE - La preside dell’Oberdan, Maria Cristina Rocco, è rimasta stupita dalle reazioni di alcune famiglie degli studenti, dichiarando “E’ allucinante che un insegnante venga giudicato dagli abiti che indossa”. Il dirigente scolastico non ha nascosto un giudizio pienamente positivo nei confronti del supplente, affermando che avendolo conosciuto prima che iniziasse la supplenza, aveva scoperto una persona professionale, preparata, educata e rispettosa del decoro. Il professore R. dal canto suo, ha fatto sapere di essere abituato a certe critiche, ma non condizionato dalle stesse sul posto di lavoro. Sicuro della propria professionalità, contando su un curriculum impeccabile, l’insegnante ha dimostrato coerenza e sicurezza da vendere.