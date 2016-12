Scuola, via libera alle assunzioni a tempo indeterminato per oltre 30mila

18:10 - Contratto a tempo indeterminato per oltre 30mila lavoratori nella scuola. E' la delibera del Consiglio dei ministri, che ha autorizzato il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini ad assumere a tempo indeterminato, su posti effettivamente vacanti e disponibili, 15.439 docenti, 13.342 insegnanti di sostegno, 4.599 unità del personale ausiliario, tecnico e amministrativo e 620 dirigenti scolastici.

Il contingente comprende le unità di personale interessato alla procedura di statalizzazione dell'Istituto tecnico "Aldini Valeriani Siriani" di Bologna e del liceo linguistico "A. Lincoln" di Enna. Il pacchetto di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2014-2015 era stato confermato da viale Trastevere ai sindacati alla fine di luglio specificando anche che alla scuola dell'infanzia sono riservati 2.341 posti, 3.630 alla primaria, 4.999 alla secondaria di primo grado, 4.255 alla secondarie di secondo grado (posti a cui aggiungere i 13.342 in totale sul sostegno).



I sindacati: "Solo un atto dovuto" - "Ben vengano queste assunzioni, ma sono soltanto la ratifica di quanto già in atto", ha commentato il segretario generale della Cisl scuola, Francesco Scrima ricordando che il numero di "ingressi" autorizzato copre comunque solo per il 65% quello dei posti vacanti. Sulla stessa lunghezza d'onda il leader della Uil scuola, Massimo Di Menna. "E' un atto dovuto del Consiglio dei ministri arrivato in ritardo. Le nomine formalizzate oggi, infatti - ha sottolineato - riguardano persone che hanno già avuto il contratto e stanno già lavorando".



"E' la procedura che fa sì che il Consiglio dei ministri produca un atto autorizzativo, di fatto, a nomine già predisposte. In ogni caso - aggiunge Di Menna - rimangono ancora 10mila posti da coprire, già quest'anno, in organico di diritto, per i quali si sta procedendo con supplenti, mantenendo contratti reiterati. Questa è una situazione che deve essere sanata". "Quello di oggi era un passaggio dovuto, Il consiglio dei ministri ha solo adempiuto a un atto formale", conferma il segretario generale della Flc-Cgil, Mimmo Pantaleo, facendo notare che i posti in questione sono relativi al solo turn-over.