Scuola, il governo inaugura l'anno

19:40 - Ormai ci siamo: lunedì 15 settembre ricominciano le lezioni per gli studenti di 15 regioni, rimandata la partenza solo per gli studenti siciliani e pugliesi che cominceranno due giorni dopo. E per augurare un buono inizio all'esercito dei giovani il governo ha deciso di essere presente, sparpagliando i suoi ministri in diverse città italiane. Qualche esempio? Il presidente del Consiglio Renzi sarà a Palermo, al quartiere Brancaccio, nella scuola di Don Pino Puglisi.

Il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia sarà invece a Roma al Plesso Pablo Neruda. Per la responsabile delle Riforme, Maria Elena Boschi, ad attenderla ci sarà la scuola Elementare Amendola, di Laterina, in provincia di Arezzo. Ancora a Roma, il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini andrà all'Istituto Sereni, mentre il titolare del Lavoro Giuliano Poletti sara' all'Istituto Scarabelli, a Imola. Il Guardasigilli Andrea Orlando sarà invece a La Spezia alla scuola "Don A.Mori-2 Giugno".



A Milano, il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi presenzierà all'apertura dell'anno scolastico alla scuola elementare Francesca Saveria Caprini. Mattinata a Bologna per il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, presso le scuole Marconi, mentre il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, sarà a Bergamo all'istituto tecnico agrario Mario Rigoni Stern e la sua collega allo sviluppo Economico, Federica Guidi, è attesa al liceo Muratori di Modena.



Roberta Pinotti, responsabile della Difesa, andrà al liceo scientifico Enrico Fermi di Genova mentre Maria Carmela Lanzetta (Affari Regionali) sarà alle 9.30 al liceo classico Ivo Oliveti di Locri. E' atteso in una scuola romana anche il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Insomma, all'appello non manca nessuno