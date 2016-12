San Valentino: la dichiarazione d'amore è social per uno su quattro

15:55 - 1 giovane su 4 oggi approfitterà di San Valentino per dichiararsi e lo farà attraverso i social network. A confermarlo è che il 25% di loro utilizzerà il web per acquistare il regalo per il partner. È quanto emerso da un'indagine su un campione di circa 1000 studenti del portale Skuola.net.

TE LO DICO CON I SOCIAL - Facebook, WhatsApp e chi più ne ha, più ne metta. Sembrano essere loro i grandi protagonisti di questo San Valentino. più tradizionalista.

14 FEBBRAIO, ECCO QUANTO CONTA - Ma che valore danno i giovani a San Valentino? Per la maggioranza di loro, circa il 56%, si tratta di una festa importante, ma non troppo: per loro, alla fine,l'amore va festeggiato tutti i giorni e non solo il 14 febbraio. Più cinico 1 ragazzo su 3 convinto invece che questa sia una festa inventata solo per far fare soldi .

IL REGALO SI FA ONLINE - E se la dichiarazione arriva attraverso i social, il regalo passa per il web.A sceglierlo su Internet è 1 ragazzo su 4, mentre i restanti si dividono tra coloro che chiederanno consiglio ad un amico (47%) e chi chiederà direttamente al proprio partner cos'è che desidera (28%). Tra i regali online vince senza dubbio la cena romantica, preferita dal 25% dei giovani. Tra i pensieri offline invece i ragazzi puntano sull'effetto sorpresa: il 51% ha intenzione di fare un regalo originale che lasci il partner senza parole.

L'AMORE C'È, MA NON È A SCUOLA - Un partner che però raramente si trova tra i banchi di scuola o dell'università. A non avere nessun interesse sentimentale tra i banchi di scuola è il 56% dei giovani, anche se un altro 28% ammette di aver trovato tra le mura scolastiche il proprio amore, ma di non essersi ancora dichiarato. Ad essersi fidanzato tra i banchi è solo il 16% degli intervistati