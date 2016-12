Prove Invalsi 2014, troppo difficili Per uno studente su tre dura prova

17:22 - Per la maggior parte dei ragazzi di terza media, il test Invalsi rappresentava lo scoglio più arduo da superare in vista della promozione all'esame. Ma questa mattina, in un modo o nell'altro, la prova è stata archiviata. Che cosa ne pensano i ragazzi? Lo rivela un sondaggio realizzato da Skuola.net su un campione di 1000 studenti.

DIFFICILE – Quasi un candidato su 3 ammette di aver trovato la prova più difficile di quanto pensasse. In linea con le previsioni, invece, per un ragazzo su 2. La prova Invalsi spaventa gli studenti soprattutto perché è una prova nazionale, uguale per tutte le scuole italiane, e pone quesiti anche di ragionamento oltre che sul programma svolto in classe.

INCUBO MATEMATICA – La bestia nera degli studenti italiani si conferma essere lei: la matematica, che risulta ostica anche fin dalle scuole medie. E allora, tra i due plichi differenziati uno per italiano e l'altro per matematica, ben 6 candidati su 10 hanno infatti riferito che la parte più complessa è stata proprio quella di matematica. Le domande di italiano invece hanno dato maggiori pensieri a uno studente su 5.

SOS PROF – Niente da fare, tutti coloro che nei giorni scorsi hanno confidato in un possibile aiuto da parte dei docenti presenti in classe saranno rimasti delusi: 7 studenti su 10 hanno riferito, infatti, a Skuola.net che i prof non hanno aiutato nessuno. Il 22% degli intervistati ammette invece di aver avuto un aiuto dall'insegnante ma non un vero e proprio suggerimento mentre un piccolo 8% racconta di aver avuto le risposte dal prof.