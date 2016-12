Professori universitari: sette tipologie con cui gli studenti hanno a che fare

16:21 - Tutti gli studenti universitari, che siano matricole o meno, sicuramente avranno avuto a che fare con uno di questi mostri sacri dell'insegnamento. Infatti, anche se non si vuole cadere in luoghi comuni del tipo "i prof sono tutti uguali", è possibile individuare sette tipologie di professori universitari che, almeno una volta, uno studente incontra nel proprio corso di studi. Skuola.net spiega come affrontarli.

IL PROF CHE ODIA INSEGNARE - Nel corso della propria vita universitaria, potrebbe capitare di restare incastrati nel corso tenuto da un professore che odia insegnare, e lo fa solo perché deve. Il problema è che fare lezione, per questo insegnante, non è motivo di orgoglio e gioia, ma solo una cosa stupida che è obbligato a fare per guadagnare lo stipendio e ottenere il rimborso dei viaggi conferenza. Il professore che odia insegnare crea schiere di studenti impreparati, e in aula pensa più al fine settimana che alle cose da dire durante quello stupido corso che neanche avrebbe voluto tenere.



IL PROF ATTRAENTE - A chi non è successo di incontrare, almeno una volta, un professore che fosse davvero troppo attraente per poter far bene il suo lavoro? A volte è l'unico motivo per scegliere un corso, per poter fantasticare e parlare di lui tutto il tempo con i vostri compagni. Può capitare invece che ci si trovi costretti a seguire una materia estremamente noiosa, ma poi il docente che entra in aula è un tale schianto che il suo insegnamento diventerà l’esame preferito. Di sicuro le sue aule sono affollate e i suoi seminari pomeridiani pieni zeppi di ammiratori che vogliono solo ascoltare la sua voce e guardare la sua bocca in movimento. Peccato che, mentre parla di Microeconomia, l'unica cosa che molti hanno in mente è: "Hmmm, sarà sposato/a? Mi avrà notato/a? Hmmm ... "



IL PROF INCREDIBILMENTE CATTIVO - Il docente incredibilmente cattivo odia chiunque. Questo tipo di prof si riconosce da lontano un chilometro, già solo dall'atteggiamento corrucciato e l'abbigliamento severo. Adora umiliare i suoi studenti davanti a tutti, e per questo il suo hobby è fare domande che nessuno si aspetta durante le sue lezioni. Per divertirsi ancora di più, durante gli esami si accanisce sui ragazzi più timidi e impacciati, li lascia parlare e andare avanti e avanti con la risposta, spingendo sempre più sui dettagli, illudendo i malcapitati di essere sulla strada giusta. Solo per umiliarli ancora. Quando finiscono di parlare con un viso pieno di speranza, spunta un sorriso sulle sue labbra, accompagnato dalle parole "Mi dispiace, torna la prossima volta. Il prossimo?".



L'ASSISTENTE - Può capitare, durante gli esami universitari, di ritrovarsi interrogati dagli assistenti. Queste persone sono ancora più o meno coetanei degli studenti stessi, così le dinamiche sono piuttosto imbarazzanti. Gli assistenti non sono ancora veri e propri professori, e stanno ancora cercando di capire le loro capacità nell' insegnare. Così, spesso sono terrorizzati dagli studenti, perché esiste l'effettiva possibilità che qualcuno di essi possa saperne più di loro e li metta in situazioni compromettenti. Per questo, nella loro agitazione, durante l'esame tendono ad essere eccessivamente tolleranti per ingraziarseli o terribilmente severi per farsi rispettare, a seconda della sessione.



Il POLITICIZZATO RADICALE FUMATORE E SPIRITO LIBERO - Questo professore non vede l'ora che finalmente il capitalismo, porta la barba e indossa camicie vintage anche per fare lezione. Sicuramente ha fatto il '68 e ogni autunno tira fuori il giacchino di renna. Fuma ogni volta che può, spesso la pipa. Quando non è a far lezione, partecipa a scioperi, proteste e manifestazioni, anche se più di ogni altra cosa preferisce scrivere articoli per giornali di nicchia. Durante l'esame, meglio assecondarlo e non pensarci più, anche perché il più delle volte è totalmente disinteressato alla vostra opinione.



Il PROF DIVO - Molte università hanno tra i propri docenti alcune personalità importanti nel proprio campo. Magari sono conosciuti solo da esperti del settore, ma sono incredibilmente orgogliosi dei loro risultati e pretendono di essere ammirati e venerati come star di Hollywood anche da chi non ne ha mai sentito parlare prima. Ovvero il 99% dei loro studenti. E come vere star di Hollywood quali si sentono, sono capricciosi, spesso assenti ingiustificati e umorali, irraggiungibili durante i ricevimenti. Delegano ogni cosa all'assistente di fiducia tuttofare, sfruttato e stressato. Trattano gli studenti con superbia e incostanza. Ma almeno potranno dire di aver avuto come professore una vera celebrità.



IL PROF AMICO DEGLI STUDENTI - E poi ci sono i prof che cambiano la vita. Alcuni aspettano la laurea, altri solo la fine del corso per frequentare i propri studenti e diventare loro amici. Il fatto è che, però, più che di amici si dovrebbe parlare di veri e propri mentori. Queste, sono quelle persone che guideranno i primi passi dei ragazzi verso la vita reale, al di fuori dell'università: firmeranno lettere di presentazione, consiglieranno scuole di specializzazione, indirizzeranno verso un dottorato, faranno pubblicare uno studio o li segnaleranno per un nuovo lavoro. Della serie, chi trova un amico trova un tesoro.