Premio 100 e lode: dimezzato in 7 anni

19:28 - Vita dura per i 100 e lode: fino allo scorso anno, infatti, aver ottenuto il voto massimo alla maturità portava punteggio-extra ai test di ingresso per l’università e una somma di denaro in premio da parte del Miur. Ma oggi il bonus è stato abolito, e anche la cifra destinata a premiare i migliori diplomati ha subito un brusco taglio. Come scriviamo su Skuola.net infatti, all’epoca di Fioroni, ex ministro dell’istruzione che ha introdotto la premiazione del merito, i ragazzi da cento e lode avevano diritto a ben 1000 euro. Tuttavia, successivamente questo contributo si è ridotto di anno in anno: ai 100 e lode della maturità 2013 sono stati assegnati solo 500 euro, esattamente la metà della cifra di partenza. Ma il ministero tranquillizza: il budget tra il 2012 e il 2013 è rimasto invariato, e la riduzione è dovuta all’aumento dei ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità. Tutto questo a fronte di cambiamento normativo che ha reso più difficile conseguire la lode.

PREMIAZIONE DEL MERITO: SEMPRE MENO - La premiazione del merito fu introdotta dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, durante il mandato di Fioroni. Con il decreto ministeriale dell'8 settembre 2011, è partito poi Io Merito, il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze del ministero che registra all'Albo Nazionale delle Eccellenze coloro che hanno conseguito la votazione di 100 e lode all'esame di Maturità, insieme ad altri studenti che si sono distinti in competizioni e progetti internazionali. Ogni anno, in base ai fondi disponibili, il ministero stabilisce la somma da destinare ai ragazzi iscritti. E mentre due anni fa la somma per i 100 e lode era 650 euro, quest’anno è stata di 500, come stabilisce la circolare 27 del 15 ottobre 2013. Esattamente la metà dei 1000 euro da cui si era partiti nel primo anno di applicazione della norma.



TROPPI 100 E LODE? – Negli ultimi anni, un giro di vite sulla concessione del 100 e lode ha accompagnato la riduzione del premio. Troppo “facile” ottenerlo? Nel 2009 ottennero il massimo dei voti alla maturità ben 3.529 studenti su un totale di 383.024 ragazzi, valore che corrisponde a circa lo 0,9% del totale. Allora e negli anni immediatamente successivi esplose il sospetto che, soprattutto in alcune scuole del sud Italia, il bel voto venisse spesso “regalato”: nel 2011, i quotidiani lanciavano la notizia che nel Mezzogiorno si riscontrassero il doppio di 100 e lode rispetto al nord. Tuttavia, oggi le cose sono cambiate. Infatti, i requisiti per ottenere il massimo dei voti all’esame di stato sono più difficili da raggiungere: lo testimoniano anche i dati. Nel 2013, sono stati lo 0,7% dei ragazzi ad ottenere il 100 e lode, dato in crescita dalla ancora più bassa percentuale, lo 0,6%, dell’anno precedente.





IL MINISTERO CHIARISCE – Proprio nei numeri sta la spiegazione di questa riduzione. Carmela Palumbo, Direttore Generale Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica, dichiara che il budget per i 100 e lode è rimasto invariato negli ultimi due anni, mentre sono aumentati i ragazzi che hanno ottenuto il voto massimo all’esame: dai 2459 del 2012 ai complessivi 3199 del 2013. La quota di fondi è restata quindi attorno ai 1,6 milioni (nel 2012/2013 è anche salita da 1.598.350 euro del 2011/2012 a 1.599.500), che fanno parte di un totale da dividersi con i ragazzi vincitori di gare e olimpiadi nazionali.



VUOI LA LODE? IMPEGNATI DI PIU’ – Inizialmente, potevano ottenere il 100 e lode tutti gli studenti che avessero conseguito il massimo dei voti in ogni prova d’esame, e che inoltre avessero maturato il massimo dei crediti scolastici negli ultimi 3 anni di studio. In seguito, per volere dell’ex ministro Gelmini, l’iter è diventato più complicato: dal 2010, è necessario ottenere 8 in tutte le materie, condotta inclusa, nei quadri finali dell’ultimo triennio. In più, a partire dal 2012, solo chi ha una media superiore al 9 può raggiungere il massimo dei crediti scolastici, mentre prima bastava quella dell’8. Ma non è finita qui, perché pur avendo tutte le carte in regola, è la commissione che decide se assegnare la lode, per di più all’unanimità. Tutta questa fatica per soli 500 euro? In realtà i maturandi del 2014 conosceranno l’importo solo qualche tempo dopo l’ esame, sperando che Renzi, avendo posto la valorizzazione delle eccellenze dei giovani in primo piano, porti loro belle sorprese.