Politica 2.0: 2 giovani su 5 danno fiducia a Renzi, 1 su 4 lo segue su Twitter.

Per i giovani la politica si fa sui social, su Twitter in particolare. 7 su 10 tra quelli che usano il noto social network seguono almeno un politico sul noto social dell’uccellino azzurro. E se i giovani cinguettano, i politici non sono da meno: quasi la metà dei ragazzi che ha twittato con loro afferma di aver ricevuto una risposta. Il neo premier, Matteo Renzi, riscuote ancora molta simpatia tra i più giovani: poco più del 41% è fiducioso nel suo nuovo governo. Ma nonostante questo, a seguire l’ex Sindaco di Firenze su Twitter è il 23% dei ragazzi che possiedono un profilo su questo social network. È quanto emerso da un’indagine del portale Skuola.net intervistando online un campione di circa 700 studenti di scuole superiori e università.

RENZI, IL PREFERITO DAI GIOVANI - Dai dati emerge che Matteo Renzi continua a godere delle preferenze dei giovani. Il 42% ha fiducia nel nuovo Governo, anche se la staffetta è costata qualche punto di popolarità al premier. Infatti il 7% che ha perso la stima nel giovane Premier quando è arrivato a Palazzo Chigi senza essere eletto e un 10% continua a stimarlo nonostante questo . Sfiduciato è invece il 21% dei ragazzi, convinto che tanto un politico valga l'altro e che, quindi, non ha preferenze in merito. Ad essere assolutamente contrario alla politica dell'ex Sindaco di Firenze è 1 giovane su 5.



POCHI FOLLOWER PER MATTEO - Il successo su Twitter non è travolgente. Circa il 23% fra quelli che possiedono un profilo sul noto social network sono follower del premier. Un dato da confrontarsi con quelli che dichiarano di seguire uno o più politici: circa 7 su 10 tra gli iscritti al social dell’uccellino.



LA POLITICA SI RINNOVA GRAZIE AI SOCIAL? - E se i giovani cinguettano con i politici, questi ultimi non sono da meno. Quasi la metà di quelli che hanno provato a fare una domanda, almeno una volta hanno ricevuto la risposta da parte degli onorevoli. Ma nonostante lo scambio di cinguettii, il 42% dei ragazzi non crede che la presenza dei politici su Twitter possa essere un segnale di cambiamento: per loro questo deve attuarsi attraverso altre modalità. Più positivo è il 31% dei giovani che pensa, al contrario, che l'interazione diretta tra eletti ed elettori possa essere un segnale di rinnovamento della politica stessa.