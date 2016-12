Pagelle: 1 studente su 2 senza debiti

17:59 - I dati ufficiali del Miur sui risultati degli studenti al termine del primo quadrimestre verranno messi a disposizione soltanto a Giugno. Tuttavia secondo un’indagine del portale specializzato Skuola.net, Il 54% degli studenti delle superiori non ha ricevuto debiti formativi. Un dato positivo, visto che secondo un'altra recente indagine di Skuola.net, non sarebbero stati comunque disponibili corsi di recupero per 1 ragazzo su 2. Smentita poi l’avversione degli studenti verso la pagella, ricevuta nella tradizionale forma cartacea per il 70% di loro: circa la metà degli intervistati non la abolirebbe, considerandola utile per mettere in luce i propri meriti. Non per tutti, però, è andata così bene: rimane alta la percentuale, il 46%, dei ragazzi che hanno ricevuto almeno un debito, e ben 1 studente su 10 è risultato insufficiente in più di quattro materie.

PAGELLA: BENE PER 1 STUDENTE SU 2 - Il 54% dei 1600 circa studenti intervistati, di cui l'80% proviene dalle scuole superiori e il restante 20% circa dalle medie, ha sostenuto di non aver ricevuto debiti formativi da recuperare. Il dato positivo è confermato dalla simile percentuale di ragazzi che non abolirebbe la pagella: per il 35,6% è utile per far notare i progressi fatti a fine anno, e il 28,6% la considera un metodo giusto per premiare il merito. Purtroppo però, non ci sono solo belle notizie: per il restante 46% il primo sprint scolastico si chiude con un’insufficienza. Complessivamente, 1 ragazzo su 3 ha ricevuto più di un debito, e 1 su 10 dovrà recuperarne addirittura più di 4.



POCHE PAGELLE DIGITALI - Pochi passi avanti, inoltre, per la tecnologia a scuola. La maggior parte degli studenti infatti, circa il 70%, ha ricevuto la pagella in formato cartaceo. Quasi tutto liscio per chi ha scaricato i voti online, ad eccezione di un 17 % di loro che ha riscontrato errori grossolani oppure problemi di accesso. Le scuole, insomma, non sono ancora del tutto pronte per buttare via la carta.





SODDISFATTI DELLA PAGELLA - Nessun panico, comunque, per i risultati degli scrutini di metà anno. Circa 3 ragazzi su 5 vivono bene il momento della pagella, e più dell'80% giudica positivi i risultati conseguiti. Anche perché i genitori non si dimostrano troppo rigidi: solo il 18% degli studenti intervistati dichiara che in famiglia i risultati sono stati accettati negativamente. Tuttavia quasi il 40% degli studenti vive con difficoltà il momento delle pagelle soprattutto per la pressione del giudizio dei prof e della propria famiglia, o perché non si sente premiato nonostante l'impegno.