Orientamento universitario, i test per scegliere la facoltà giusta

15:53 - Finora gli studenti hanno necessariamente dato priorità agli esami di Stato, concentrandosi sullo studio dei programmi degli ultimi anni di scuola superiore per riuscire a portare a casa un buon voto e la soddisfazione di aver terminato un percorso così importante nel migliore dei modi. Ora, però, arrivano le scelte “da grandi”. Molti, in realtà, con i test d’ammissione alle facoltà ad accesso programmato anticipati ad aprile, hanno già ben chiaro il percorso che seguiranno nei prossimi anni. Per chi, invece, magari non è riuscito a superare i test o proprio non si è concentrato sul futuro, troppo occupato a pensare al presente, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. Continuare gli studi o no? Seguire le proprie passioni o scegliere una facoltà più vicina al mondo del lavoro? Per chiarirsi un po’ le idee è buona cosa mettersi alla prova con test d’interesse e attitudinali, che aiutino ad orientarsi in una giungla di possibilità. Attenzione, però, alle “fregature” del web.

ALMAORIENTATI CON ALMALAUREA – Almalaurea è il consorzio interuniversitario che assicura agli atenei dati e basi documentarie utili per migliorare offerta, attività e programmazione e, allo stesso tempo, aiuta gli studenti ad orientarsi nel mondo dell’università e del lavoro. Proprio a questo scopo, nasce il test AlmaOrièntati, realizzato grazie alla collaborazione di un team di esperti e ai suggerimenti delle migliaia di diplomati che, negli anni, hanno sperimentato il percorso. “Ricorda: un quinto dei giovani che si iscrive all'Università si ritira dopo il primo anno proprio a causa di un orientamento approssimativo!”.

IL PERCORSO – 15 minuti di tempo da dedicare al test, articolato in quattro differenti tappe:Individua i tuoi punti di forza:

Conosci il sistema universitario e il mercato del lavoro?

Prendi confidenza con alcune delle loro caratteristiche

Cerca il tuo corso di studio.Individua i corsi di laurea in base alle materie di studio che più ti piacciono

Che cosa vuoi fare da grande? Sei una formica ambiziosa o un aquilotto alpino?

Valuta le tue aspirazioni lavorative per scegliere meglio il percorso universitario. Alla fine, il sistema restituisce allo studente un profilo personalizzato, ma è importante precisare che tale profilo "è orientativo, naturalmente! Ricorda che nessuno può dirti con assoluta certezza qual è la scelta migliore per te. Rispondendo alle domande, potrai ricevere alcuni suggerimenti che ti saranno utili per prendere una decisione, magari consultando l'ufficio orientamento della tua futura Università."

SE NON BASTASSE… - Se il risultato ottenuto tramite l’AlmaOrientati non dovesse soddisfare appieno, è possibile, con una rapida ricerca sul web, trovare numerosi altri percorsi alternativi, suddivisi in test d’interesse e quindi più indirizzati ad orientare verso materie o campo di occupazione che più affascina il candidato, e test attitudinali. Questi ultimi con lo scopo di portare a galla personalità, stili di apprendimento, abilità. Anche Skuola.net dedica un’intera sezione proprio all’orientamento universitario e post – diploma, nella quale, oltre ai continui aggiornamenti su open day, corsi professionali e via dicendo, ci si può mettere alla prova con una serie di test di orientamento per analizzare i propri interessi e scegliere la facoltà giusta.