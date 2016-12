Orientamento: come e quando iscriversi a scuola

14:03 - Ormai ci siamo: è arrivato il momento di fare una scelta definitiva. A breve il Ministero dell’Istruzione renderà note le date in cui sarà possibile iscriversi alla scuola superiore che gli studenti di terza media dovranno frequentare e non è più possibile rimandare la decisione che influenzerà i prossimi anni della vita di migliaia di ragazzi. Ma come arrivare alla scelta giusta? E come funziona l’iscrizione?

COME E QUANDO ISCRIVERSI - Allora, per prima cosa calma e sangue freddo. Ancora non si conoscono le date entro le quali gli studenti di terza media dovranno effettuare la loro iscrizione alle superiori, ma a breve il Miur le pubblicherà. Solitamente si aggirano attorno alla seconda metà di febbraio ed in molti vociferano che siano dal 13 al 28 febbraio 2014, ma attendiamo conferme dal Ministero di Viale Trastevere. Anche quest’anno l’iscrizione dovrà avvenire online, come stabilito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con una novità rispetto l’anno passato che riguarda famiglie e ragazzi: a breve, una settimana prima del via ufficiale alle iscrizioni, sarà possibile registrarsi sul sito del Ministero in modo che tutti possano riuscire ad iscriversi per tempo alla scuola scelta.

ISCRIZIONE ONLINE, QUESTA SCONOSCIUTA -Iscriversi online alla scuola superiore prediletta è semplice e intuitivo. Basterà cliccare sul banner “Iscrizioni online” che si trova in questa pagina del Miur(http://www.iscrizioni.istruzione.it/) e seguire la procedura guidata. In breve, si tratta della compilazione di un modulo al quale dovrà essere allegata la documentazione dello studente preventivamente scannerizzata. Per facilitare il processo, il Ministero ha messo a disposizione di tutti una guida completa all’iscrizione.

NON HAI LO SCANNER? NO PROBLEM -Se il problema principale dell’iscrizione online dei ragazzi non consiste nella difficoltà di navigare il web, ma nella scannerizzazione dei documenti da allegare, non occorre preoccuparsi. Infatti, sarà comunque possibile per le famiglie inviare l’iscrizione dello studente attraverso la procedura online e poi, in un secondo momento, portare alla scuola tutta la documentazione del ragazzo da allegare alla domanda d’iscrizione.

INDICARE PIÙ SCUOLE PER NON RESTARE FREGATI -Ricordiamo che è possibile scegliere una sola scuola presso la quale svolgere i cinque anni di studio delle superiori. Tuttavia, è comunque preferibile specificare più di una preferenza nel modulo di iscrizione nel caso fossero esauriti i posti disponibili per la vostra prima scelta. Così facendo, sarà possibile ripiegare sulla seconda scuola indicata fra le preferenze al momento dell’iscrizione.

LA MAIL CHE FA STARE SICURI - In molti avranno sentito ripetere, specie da chi è poco pratico del mondo di internet, la più classica delle obiezioni alle procedure online: molto meglio iscriversi e consegnare a mano la documentazione, almeno si è certi che sia stata ricevuta. In realtà questa è una preoccupazione immotivata, perchè una volta effettuata l’iscrizione online arriverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione in modo da star certi del successo della procedura.

ANCORA INDECISO? MENO MALE CHE C’È SCUOLA IN CHIARO - Sappiamo bene che la scelta della scuola superiore da frequentare non va per niente presa sotto gamba e che deve essere ben ponderata. A tal fine Skuola.net suggerisce di visitare, prima dell’iscrizione, il portale “Scuola in chiaro”. Si tratta di un motore di ricerca attraverso il quale si possono cercare gli istituti secondo vari criteri, dall'indirizzo di studio alla collocazione geografica. Cerchi un liceo scientifico vicino casa? Basta andare sul portale, impostare la ricerca e sulla mappa compariranno magicamente le scuole dove potresti iscriverti con tanto di descrizione.