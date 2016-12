Olimpiadi per genietti del computer: in Taiwan i nostri magnifici 4

17:06 - Al via questa settimana la manifestazione curata per l’Italia dal Ministero dell’Istruzione e da AICA, l’Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico: le Olimpiadi Internazionali di Informatica che quest’anno si svolgono a Taipei, in Taiwan. Come scriviamo su Skuola.net, la squadra italiana è composta da 4 ragazzi delle scuole superiori con una grande passione per il digitale: Gaspare Ferraro, Alessio Mazzetto, Francesco Milizia e Andrea Scotti

QUATTRO RAGAZZI, UN SOGNO - Tutta l’Italia è rappresentata dai 4 studenti che stanno partecipando alla gara, da nord a sud. Gaspare Ferraro è infatti uno studente dell’Istituto Tecnico Industriale M. Giorgi di Genova, mentre Alessio Mazzetto viene dall’Istituto Tecnico Industriale A. Malignani di Udine. Ci spostiamo al sud per presentare Francesco Milizia, dell’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana di Brindisi, e ritorniamo al nord con Andrea Scotti, del Liceo Scientifico Statale F. Lussana di Bergamo. Ognuno di loro è accomunato da un solo obiettivo: vincere la medaglia d’oro. Ma se l’informatica è la loro passione, i nostri 4 genietti restano comunque ragazzi come tanti altri: Gaspare ama i manga, i film horror e la musica metal, mentre Andrea è un vero sportivo. Francesco suona la chitarra e adora viaggiare come Alessio, appassionato anche di pesca e di tennis da tavolo.

PRONTI PER LA GARA – A gareggiare contro i nostri magnifici 4 ci saranno studenti fra i 14 e i 20 anni di oltre 80 paesi del mondo che si fronteggeranno in due giornate di gara, affrontate singolarmente da ogni componente della squadra. I ragazzi dovranno risolvere problemi complessi creando un algoritmo tramite un programma informatico in linguaggio Pascal, C o C++. Gli italiani hanno già gareggiato martedì 15 luglio e si metteranno alla prova anche oggi, giovedì 17 luglio, puntando alla medaglia d’oro. L’Italia, infatti, può già contare nel suo medagliere 2 ori, 12 argenti e 22 bronzi delle passate edizioni. Ora aspettiamo un nuovo trofeo!

UNA DURA SELEZIONE - I nostri ragazzi, d’altra parte, hanno tutte le carte in regola per farcela. Infatti, sono stati selezionati dopo un percorso molto articolato, che coinvolge migliaia di studenti su un arco di due anni scolastici. Dalla prima fase di selezione territoriale, escono i circa 80 partecipanti alle Olimpiadi Italiane di Informatica. Dal gruppo dei migliori classificati sono poi scelti alcuni “probabili olimpici” che sono ulteriormente allenati e selezionati da un team composto da allenatore e tutor, fino a comporre la squadra da inviare alla gara internazionale, composta da quattro persone più una riserva: così, finalmente, oggi Gaspare, Alessio, Francesco e Andrea sono a Taiwan!