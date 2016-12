5 febbraio 2014 NekNominate, la nuova tendenza virale dei giovani che costa la vita E' l'ultima moda virale sul web, riprendersi durante folli imprese subito dopo aver bevuto grandi quantità di alcol. E già si contano le vittime Tweet google 0 Invia ad un amico

14:08 - Si chiama NekNominate ed è l'ultima moda nata sui social network: il gruppo Facebook ha superato i 33.000 iscritti, e manca poco che ne guadagni un altro migliaio. In pratica, consiste nel bere una grande quantità di alcolici tutta d'un fiato, armarsi di videocam e lanciarsi a fare qualcosa di veramente folle. A quel punto il video verrà pubblicato in rete, e verrà lanciato un guanto di sfida ad un altro utente. L'amico nominato dovrà accettare la sfida e dimostrare di saper fare di meglio, o avrà perso il gioco. Come ci si poteva aspettare, gli incidenti non hanno tardato ad arrivare e NekNominate ha già registrato due giovanissime vittime in Irlanda: Johnny Bryne e Ross Cummins. Su Facebook sono apparse in massa le richieste degli utenti che vorrebbero che la gara finisca per sempre, ma NekNominate continua a crescere. Eccetto che in Italia.

DUE VITTIME DEL GIOCO - Due ragazzi, infatti, sono morti in Irlanda durante l'ultimo fine settimana, proprio per essersi messi alla prova in questa sfida di resistenza all'alcol. Johnny Bryne, 19 anni, è morto annegato dopo aver bevuto una pinta di birra ed essersi buttato in un fiume. Ross Cummins è stato trovato svenuto in casa a Dublino sabato mattina, ed è morto poco dopo in ospedale: aveva 22 anni.

NEKNOMINATE: VIRALE, MA NON IN ITALIA - Nonostante gli appelli dei familiari di una delle vittime, rivolti direttamente a Facebook, il gruppo è ancora aperto e, se continuerà a crescere, conterà a breve 34mila iscritti. Ma le imprese dei NekNominated non si esauriscono in un unico canale: esistono anche in altri gruppi e pagine paralleli alla principale, che risultano avere altre migliaia di iscritti e contengono altrettanti video. Contemporaneamente, i contenuti Facebook che dicono “no” al gioco più rischioso del web si stanno moltiplicando, ma non reggono il confronto: la pagina che raccoglie il più alto numero di utenti, infatti, non arriva a 2mila persone. Tuttavia, nonostante la viralità del fenomeno, c'è una consolazione: i social network tacciono ancora su possibili folli gesta alcoliche dei ragazzi italiani.