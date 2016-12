Nasce l'interrogometro, un’ App per scoprire se sarai interrogato

16:29 - Come scoprire se si sarà interrogati? Ci hanno pensato i ragazzi di Science4Fun, realizzando per tutti gli studenti italiani, un’utilissima applicazione che permetta di calcolarne le probabilità, dimostrando come la scienza può essere applicata anche nei piccoli e grandi problemi di tutti i giorni. Come spiegano i ragazzi che l’hanno creato sul portale specializzato Skuola.net, lo scopo dell’Interrogometro è quello di spiegare come possa cambiare il rischio interrogazione a seconda delle situazioni: può assumere un valore compreso tra 0% e 100%. Dopo aver inserito i dati, si può effettuare il calcolo ed estenderlo anche ai propri compagni, ricordando che il risultato varia a seconda del metodo di estrazione.

I BIGLIETTINI – L’estrazione dei bigliettini è la più equa: con questo metodo che prevede l’estrazione a sorte un bigliettino con il nome dello studente, tutti i ragazzi hanno pari possibilità di essere chiamati alla cattedra. Secondo l’Interrogometro, infatti, su una classe tipo di 20 persone, tutti quanti avrebbero la stessa possibilità di interrogazione: circa il 5%

L’AGENDA – Immancabile il metodo dell’agenda, se un prof vuole interrogare a sorte. Il metodo è quello di aprire una pagina dell’agenda a caso, e chiamando alla cattedra lo studente il quale numero sul registro corrisponde a quello della data estratta. Se la cifra della data supera quella degli alunni, si sommano i numeri fino ad ottenerne una che vada bene. Secondo l’Interrogometro, su una classe di 20 studenti, esistono alcuni la cui posizione sul registro mette più a rischio-interrogazione. Ma tra tutti è il numero 3 ad essere più in pericolo con quasi il 10% di possibilità. Tranquilli i primi 2 e i ragazzi a fondo registro, dalla posizione 12 in poi: la loro probabilità è solo del 3,3%

L’APERTURA DI LIBRO – Con il libro, il discorso è ancora diverso. In questo caso, il prof prende un qualsiasi libro e sceglie una pagina a caso: lo studente il cui numero sul registro corrisponde con quello della pagina, è chiamato alla lavagna. Se il numero eccede quello degli studenti, di nuovo se ne sommano le cifre fino ad ottenerne uno valido. Anche in questo caso l’Interrogometro può rivelarsi utile: infatti l’App mostra come, su una classe di 20 persone, se viene adoperato un libro di 500 pagine, la probabilità di essere chiamati forma graficamente un’onda, che trova il picco sullo studente numero 11, che ha quasi il 9% delle possibilità di essere interrogato. Con questo metodo, se la cavano meglio il primo della lista, con probabilità pari quasi allo zero, e l’ultimo, che si assesta sull’1% di possibilità.