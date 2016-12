Mercatino libro usato: ecco gli appuntamenti di UdS

15:46 - Tra pochi giorni ricomincerà la scuola e già si corre ai ripari per fronteggiare la spesa per i libri di testo che ogni settembre torna ad affliggere le famiglie. Come segnala il portale specializzato Skuola.net, Unione degli Studenti organizza così anche quest'anno alcune iniziative contro il caro-libri, come il diario scolastico autoprodotto, la catalogazione online dei libri di testo e i mercatini del libro usato in svariati comuni italiani: ecco dove e quando si svolgeranno.

SPESE PAZZE PER I LIBRI DI SCUOLA - UdS denuncia il caro-libri che, quest'anno, sembra raggiungere livelli più elevati rispetto al 2013. Secondo i dati di Federconsumatori e Codacons, tra corredo, libri e dizionari un ragazzo in prima superiore può arrivare a spendere più di 1.300 €. In questo contesto Unione degli Studenti lancia le sue iniziative e annuncia la mobilitazione nazionale del 10 ottobre, dove gli studenti chiederanno l'attuazione del comodato d'uso dei libri di testo in ogni regione.

MERCATINO DEL LIBRO USATO CONTRO IL CARO-LIBRI - Danilo Lampis, Coordinatore nazionale dell’Unione degli studenti, spiega così le iniziative del sindacato studentesco: “l’Uds sta organizzando i mercatini dei libri usati in tutta Italia. In alcune regioni abbiamo auto-prodotto un diario scolastico in vendita a poco prezzo. Il costo dei libri di testo e del materiale scolastico sono oggi una delle più grosse barriere all’accesso all’istruzione. L’abolizione del vincolo pluriennale di adozione dei libri di testo e l’inserimento sempre più massiccio di libri in formato misto (digitale-cartaceo) e totalmente digitale sono dimostrazioni inequivocabili della complicità del MIUR ai meccanismi speculativi delle lobby editoriali”.

MERCATINO ONLINE - Quest'anno l'associazione riserva agli studenti un'altra novità: un nuovo sistema di catalogazione online dei libri di testo. Come dichiara Ilaria Iapadre, responsabile nazionale Mutualismo e Spazi, “Chiunque potrà verificare comodamente dal proprio pc se nella propria città sono disponibili i libri che gli occorrono, comprarli o vendere i propri all’indirizzo merk8.eigenlab.org”

APPUNTAMENTI IN TUTTA ITALIA - Ecco i mercatini del libro usato che ad oggi si stanno svolgendo in tutta italia. La lista verrà costantemente aggiornata.

Arona (NO) - Borgo Ticini, via san giuseppe 11. Dal 05/08 al 15/07. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Vimercate (MB) - Spazio popolare studentesco, via XXV aprile n.20. Dal 7 giugno al 30 settembre. Dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Siena - Via Cecco Angiolieri. Dal 16 luglio ad ottobre. Il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30 e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Latina - Circolo Arci Sottoscala 9 in via Isonzo 194. Dal 25 agosto a inizio ottobre. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Roma - Scup, via Nola 5. Dal 9 settembre al 4 ottobre. Il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; El Chentro sociale, Largo Ferruccio Mengaroni 11 (Tor Bella Monica). Il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Tivoli (RM) - vicolo Palatini 11. Dal 8 settembre all’1 ottobre. Il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18.

Campobasso - Piazzetta Palombo. Dall’11 agosto al 13 settembre. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Isernia - Ex Lavatoio comunale, Largo Fratelli Maddalena. Da inizio agosto a fine settembre. Dal lunedì al sabato mattina.

Bari - Zona Franka, via Marchese di Montrone 80. Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (fino al 19/9) e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Si vende al 50% e si ridà il 45%.

Monopoli - Via San Marco 1. Dall'1 settembre al 12 settembre. Tutti i giorni dalle 10:30 alle 13.

Brindisi - Via Porta Lecce 80. Lunedì, martedì e venerdi dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Mecoledì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Nardò (LE) - Via San Lorenzo 1. Il lunedì e il giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Galatone (LE) - Lab83, viale XXIV Maggio 83. Da metà settembre in poi. Martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00. CONTATTI:3278117381/3208007525.

Foggia - Via Zuppetta 50. Dal 1 settembre ad ottobre. Dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

;Avellino - Piazza XXIII Novembre, (all’interno degli uffici del Teatro “Carlo Gesualdo”). Dal 26 agosto fino ad inizio ottobre. Il martedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13.00.

Caserta - Ex chiesa di Sant'Elena a via ferrante,adiacente a Piazza Gramsci (La Flora). Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di martedì e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 di venerdì.

Oristano (OR) - Via Diego Contini 63. Dal 25 agosto al 15 settembre. Il lunedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Reggio Calabria - Piazza San Giorgio sul Corso. Nei giorni 5,7,12,19,20 settembre dalle 17:00 in poi.