Maturita’, tre studenti su cinque non passano il compito

17:17 - A una settimana dall’avvio degli esami di maturità 2014, il gioco si fa duro. Tra un ripasso e l’altro, i ragazzi pensano anche a come riuscire a cavarsela, qualora durante gli scritti avessero bisogno di un aiutino. Ma non sarà semplice riceverlo. Se da un lato i commissari controlleranno a tappeto che nessuno tocchi smartphone o tablet e che, soprattutto, non inizino a girare per la classe foglietti e pizzini risolutivi, c’è da dire che anche tra gli studenti serpeggia una certa rigidità. Tre maturandi su 5, infatti, non hanno alcuna intenzione di aiutare il prossimo. E’ quanto emerge da un sondaggio di Skuola.net, su 2300 studenti prossimi all’esame di Stato: il 60% dei candidati infatti ha paura di essere beccato, tra loro c’è un 32% che, solo al momento dell’esame, deciderà se e a chi passare il compito. Ecco allora che, al fianco dei secchioni, spunta anche la lobby dei copioni, che restringe di molto la possibilità di “svoltare” all’esame.

PAURA DI ESSERE BECCATI - Inutile negarlo: alla Maturità tutti vogliono far bella figura, soprattutto i secchioni. Si tratta di coloro che durante l’anno possono permettersi di passare il compito ai compagni per aiutarli nei voti ma che invece, per l’Esame, tirano i remi in barca. Il rischio per loro è infatti troppo alto: rischiano di essere beccati, compromettendo pesantemente l’esame, oppure preferiscono tenere per sé le competenze acquisite per risultare i migliori agli occhi del commissari esterni. A pochi giorni dalla maturità, infatti, la percentuale di quanti rifiutano di aiutare i compagni di scuola si alza vertiginosamente arrivando al 60%, contro una quota che durante l’anno raggiunge a mala pena il 7%. Tutti contro tutti.

COPIONI IN PANNE – Tempi duri, quindi, per chi spera nell’aiuto dell’amico, nel momento del bisogno. Manca appena una settimana al primo scritto di italiano e tra gli studenti c’è chi si prepara al peggio: 4 su 10 si stanno attrezzando come possono e tra loro c’è chi ammette a Skuola.net, ed è il 50% circa, di farlo solo per stare più tranquillo. Non tutti quindi sono intenzionati a tirar fuori foglietti e apparecchiature varie, pur avendoli pronti in tasca. Nei guai invece coloro che contano sul suggerimento in diretta: sono 4 su 10, infatti, quelli non porteranno appunti né sistemi hi-tech, contando sulla copiata vecchia maniera: quella del vicino di banco. Molti, quindi, resteranno delusi.