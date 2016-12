Maturità: le materie dello scritto

21:23 - Dopo una lunga giornata di attesa in serata sono finalmente state rese pubbliche le scelte del Ministro Maria Chiara Carrozza per quanto concerne le materie oggetto di seconda prova scritta alla Maturità nonché quelle assegnate ai commissari esterni. Negli ultimi anni Viale Trastevere aveva abituato gli studenti ad esprimersi sull’argomento mai oltre il 31 gennaio. Anche quest’anno la cabala è stata rispettata, anche se quasi in extremis. Proprio per questo gli studenti non hanno mancato di esprimere il proprio disappunto attraverso Twitter nei giorni passati.

Scelte quasi obbligate - Tuttavia nessuna sorpresa: rispettato il criterio dell’alternanza laddove era un grande classico oppure il criterio della continuità laddove scontato. Quindi Greco al posto di Latino al Lico classico, ma anche Matematica allo scientifico, Lingua straniera al Liceo linguistico; Pedagogia al Liceo pedagogico. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, invece si registra Economia aziendale ai Ragionieri, Estimo ai Geometri, Alimenti e alimentazione all’istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione.



Commissari esterno per italiano - Il Ministero con il decreto odierno ha stabilito anche quali materie affidare ai commissari esterni. Ricordiamo che la commissione giudicante per l’esame di Maturità è composta da tre docenti interni e altrettanti esterni. Rispettato il criterio dell’alternanza: la prima prova di Italiano verrà giudicata da un docente esterno, mentre la seconda prova scritta di indirizzo sarà di competenza di un prof interno. Un bel sollievo per gli studenti, visto che tradizionalmente il secondo scritto è reputato anche il più complesso fra i tre. Insomma sarà una Maturità più semplice, almeno secondo quanto affermano gli esperti del portale Skuola.net.



Il calendario - Le prove scritte dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2013/2014 si terranno mercoledì 18 giugno 2014 (prima prova) e giovedì 19 giugno 2014 (seconda prova).