Maturità: la colonna sonora è quella di mamma e papà

15:35 - Poco più di una settimana separa i maturandi dall’esame di Stato 2014: la scuola è finita e con essa si deve dire addio anche ai professori, alla classe, ai compagni di banco. In questo crescendo di emozioni, la musica svolge un ruolo importante: poco meno di 1 maturando su 3 ha creato una playlist ad hoc per la Maturità sul dispositivo usato normalmente per riprodurre la musica. E’ quanto emerge da una ricerca di Skuola.net a cui hanno partecipato circa un migliaio di maturandi.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI RESISTE - Ma verso quali brani si orienta la loro scelta? La risposta può sembrare scontata, e unisce generazioni di studenti: in cima alla classifica c’è Notte Prima degli Esami di Antonello Venditti, scelta da 1 ragazzo su 3, e merita il podio We Are The Champions dei Queen, la preferita da 1 su 4. Genitori e figli sono uniti dall’esame di maturità e dalle note di alcuni classici indimenticabili, come i brani di Venditti e dei Queen. Nella playlist ideale dei maturandi ci sono anche, direttamente dai cotonati anni ’80, gli Europe con il loro Final Countdown, scelti da 1 ragazzo su 10. Sorprendente poi il risultato di Luca di Risio, che con la sua Calma e sangue freddo si pone ai piedi del podio praticamente a pari merito con l’epica The Eye of the Tiger, colonna sonora di Rocky IV.



HAPPY SVETTA TRA LE NUOVE - La musica quindi ha un ruolo non trascurabile per gli studenti alle prese con la Maturità, e l’importante è che dia la carica: lo sostiene oltre la metà degli intervistati. Ma non manca chi preferisce brani più rilassanti, circa 1 su 5, oppure quelli del momento, da preferirsi per 1 maturando su 10. Fra i brani del momento spopola Happy di Pharrel Williams: quasi il 23% dei maturandi vuole ascoltare le note allegre di questa canzone per ritrovare il buon umore mentre scrive le ultime pagine della tesina. A ruota seguono i Coldplay con Magic (12% circa di preferenze) e Pitbull con We Are One (11% circa).



ARRIVA LA PLAYLIST SOCIAL #MATURASONG - Queste canzoni, particolarmente amate dai maturandi, faranno parte di una playlist creata e condivisa su Spotify proprio da Skuola.net: è la prima playlist Social interamente dedicata all’esame di Maturità. In seguito saranno gli stessi utenti a suggerire ulteriori variazioni e aggiunte postando le loro preferenze su Twitter e su Facebook utilizzando l’hashtag dedicato #MaturaSong. Per approfondimenti visitare http://skuo.la/maturasong