11:24 - Queste le tracce della seconda prova scritta degli esami di maturità. Al liceo classico, per la versione di greco, l'autore proposto è stato Luciano con il brano "L'ignoranza acceca gli uomini". Allo scientifico invece gli studenti si sono trovati di fronte dei calcoli integrali ritenuti, secondo i primi commenti, "fattibili".

Due studi di funzioni allo scientifico - Due problemi sono richieste di analisi con studi di funzione e richieste sulla differenziabilità e integrazione. Nel primo problema si tratta di una funzione integrale, che però tipicamente - osserva il portale Skuola.net - non è studiata nella sua completezza nel programma. Nel secondo problema la funzione è di tipo irrazionale e le richieste sono quelle di un tipico esercizio di studio di funzione. Quindi a differenza del passato non ci sono richieste esclusivamente geometriche.



Tra le tracce si parla anche dell'Expo - C'è anche l'Expo 2015 nelle tracce proposte ai maturandi per la seconda prova scritta: all'Istituto tecnico per il turismo (Tecnica turistica) si parla dell'internazionalizzazione del tour operating e al candidato si chiede di definire un pacchetto per un turista indonesiano in vista dell'Esposizione internazionale di Milano. Tra le altre tracce uscite negli altri indirizzi un'analisi di bilancio per economia aziendale all'istituto tecnico commerciale, l'ambiente di apprendimento per pedagogia, l'esproprio per estimo al tecnico per geometri.



Le prove per il liceo linguistico - Al liceo linguistico, in lingua francese, i candidati hanno dovuto affrontare un testo di attualità "L'amitiè à l'epreuve de Facebook" di Frèdèric Joignot tratto da "Le Monde" del gennaio 2004. Sempre al linguistico, per la comprensione e produzione in lingua straniera del testo letterario, è uscito un brano di Ralph Ellison tratto da "Invisible Man" mentre per il tema in lingua straniera è stato offerto alla riflessione dei ragazzi un testo di attualità tratto da El Pais del 9 giugno 2013 di Javier Cercas "Otra Europa". All'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione la prova scritta verteva sulla conservazione corretta degli alimenti mentre le tracce di scienze sociali riguardano Marx, Tocqueville e la mobilità sociale.



Prova Invalsi per i ragazzi di terza media - A essere impegnati con un esame sono anche i ragazzi di terza media. Circa 600mila studenti affronteranno tra poco la prova Invalsi, identica in tutta Italia. Per rispondere ai quesiti i candidati avranno a disposizione 75 minuti per ciascuna materia, italiano e matematica.



