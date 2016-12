Maturità: è il giorno dell'ultima prova scritta, il cosiddetto quizzone

08:50 - Per i 490mila studenti alle prese con l'esame di maturità è il giorno della terza prova scritta: dopo il tema di italiano e il compito specifico per ciascun indirizzo, è la volta della prova multidisciplinare, il cosiddetto "quizzone". Lo scritto verterà su un massimo di 5 materie; i quesiti sono stati preparati da ogni commissione d'esame e i candidati potranno cimentarsi con domande a risposta chiusa o aperta, trattazioni sintetiche o esercizi.

Il regolamento prevede che quesiti e materie, su cui verte lo scritto, non siano svelati prima della prova, anche se talvolta capita che qualche commissione lasci trapelare indizi utili. La prova è strutturata per accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, ma se nella commissione non è presente almeno un insegnante abilitato all'insegnamento dell'inglese, è possibile a priori escluderne la presenza.



Dal "quizzone" i maturandi potranno ottenere un massimo di 15 punti (il 10 è la sufficienza), che andranno sommati agli altri già ottenuti con il tema di italiano e la seconda prova. Per la parte scritta sono previsti fino a 45 punti, ripartiti egualmente tra le prove. All'orale invece il punteggio massimo potrà essere pari a 30. Seduti di fronte alla commissione, gli studenti cominceranno il loro esame discutendo un argomento a piacere; a seguire risponderanno a domande su tutte le materie studiate nel corso dell'anno.