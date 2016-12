Lingua inglese, questa sconosciuta

17:49 - “Tu vo’ fa l’americano”, cantava Renato Carosone, prendendo in giro la moda di quegli anni, in cui lo stile di vita d’oltreoceano raggiungeva per la prima volta le nostre coste e impazzava, tra i più giovani, il mito della vita all’americana. “Whisky and soda and rock n’roll”, in effetti, erano probabilmente le uniche parole inglesi che si conoscevano. Ma nemmeno Celentano scherzava, quando si lanciava in improbabili balletti sulle note di “Prisencolinensinainciusol”. Inglese maccheronico, lo chiamano. E non è, purtroppo, una moda esclusiva degli anni ’70. Un po’ in stile sfottò, un po’ imbarazzante realtà, Skuola.net ha scovato sul web le foto più divertenti che testimoniano quanto gli italiani siano drammaticamente distanti dal saper parlare (e scrivere) in inglese.

OUTSIDE SERVICE – Care, vecchie ferrovie italiane. Vecchie e pure un po’ ignoranti (ovviamente, nel senso che ignorano). Eppure ci si aspettava fossero leggermente più preparate con la traduzione in inglese di frasi standard. Oppure, ed anche questo è probabile, si tratta di un fake? Fatto sta che, l’Out of order della macchinetta obliteratrice, si è inquietantemente trasformato in una traduzione quanto mai letterale di “Fuori Servizio”.

GRAZIE, GOOGLE TRANSLATE – Affidarsi a Google translate non è sempre una buona scelta. Tante volte, infatti, le traduzioni letterali che regala rischiano di farci cadere in figure a dir poco pessime con chi, invece, la lingua inglese la conosce bene. Non deve aver dato molto peso a questa raccomandazione, però, il gestore del bar che ha deciso di esporre il sottostante cartello. “The to the fishing”, imbarazzante, per non parlare del Thé to the Lemon.

RIMANDATO A SETTEMBRE – Quando c’è di mezzo l’amore, si sa, si perde un po’ il lume della ragione. Ma i più duri di cuore non perdonano, soprattutto quando si tratta di correggere errori grammaticali. Trovarsi sotto casa una scritta del genere deve aver fatto leccare i baffi al precisino che ha pensato bene di rimandare a Settembre il malcapitato innamorato.

MODE D’OLTREMANICA – Spopola in Italia, negli ultimi anni, la moda inglese dell’happy hour e pub, così bar e locali del Belpaese si sono attrezzati per ampliare la propria offerta in merito, in una gara competitiva a chi propone il buffet più sostanzioso al prezzo più basso. Alcuni, però, si dimenticano di pensare prima ad affinare la propria padronanza dell’inglese.. come il gestore del locale che ha maldestramente esposto questo cartello.

C’E’ CHI CI PROVA..– E’ quello che deve aver pensato il dipendente che ha deciso di appendere in non sappiamo (per fortuna) quale ufficio il cartello che vieta di oltrepassare la linea rossa, nel rispetto della, come la chiama lui, privasy. Eh beh, la privasy è una cosa importante.

