Lauree incredibili: sembrano fantascienza ma sono reali

15:58 - Seguire il cuore o il cervello nella scelta del corso di laurea? Qualsiasi sia la risposta, quel che è sicuro è che chi cerca trova e ce n’è davvero per tutti i gusti, senza bisogno di recarsi in altri paesi. Qui in Italia, l’offerta formativa è ricca, a volte anche fin troppo. Per chi ha sempre sognato di specializzarsi in tutela degli animali o in scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, ecco i corsi di laurea che permettono di dar sfogo alle propensioni più particolari e incredibili secondo Skuola.net.

SCIENZE E CULTURA DELLA GASTRONOMIA E DELLA RISTORAZIONE, UNIVERSITA' DI PADOVA - Nato probabilmente per chi ama la gastronomia e il campo della ristorazione, mangiar bene e sapere tutto, ma proprio tutto, di cosa mangia. Il corso di laurea dovrebbe “fornire conoscenze e formare capacità professionali che garantiscano una visione completa delle attività e delle problematiche legate ai settori della gastronomia e della ristorazione. Il laureato in Scienze e Cultura della gastronomia e della ristorazione dovrà essere in grado di integrare competenze tecniche con conoscenze economiche e storico-culturali e antropologiche” si legge nella presentazione sul portale Universitaly.

SCIENZE E TECNOLOGIE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE, UNIVERSITA' DI CAMERINO - Il corso di laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute, ha istituito un curriculum specifico in Scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della Salute. Per chi vuole essere bello dentro e bello fuori. Tra le altre materie si studiano gli integratori dietetici, il management e il marketing del fitness, ma anche Tecniche di Pilates Metodiche dello Stretching.

TUTELA E BENESSERE DELL'ANIMALE, UNIVERSITA' DI TERAMO - Una laurea tutta all’insegna dell’amore per gli animali. Si studiano la nutrizione e l’alimentazione degli animali, la loro psicologia, la pet-therapy oltre ad elementi di medicina veterinaria.

SCIENZE E MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' MOTORIE, UNIVERSITA' PARTHENOPE DI NAPOLI - Il corso di laurea è finalizzato “all’acquisizione di competenze nell’organizzazione e gestione delle diverse tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie”, come si legge sulla presentazione del portale Universitaly.

DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, UNIVERSITA' DI BOLOGNA - Per i veri patiti delle performance artistiche, rigorosamente dal vivo: “fornisce competenze avanzate, teoriche e pratiche, intorno ai modi e alle forme dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla contemporaneità, il Corso si propone di formare operatori di alto livello sul fronte della creazione, della gestione, della critica e della formazione teatrale, nonché studiosi orientati alla ricerca specialistica”.

INFORMATICA UMANISTICA, UNIVERSITA' DI PISA – Studi informatici e umanistici insieme? Sembra impossibile, ma anche gli studi letterari sono approdati su internet. Questa laurea offre corsi di tecniche della filologia digitale, o di editoria elettronica. Ma non dimentica le tradizionali letteratura italiana e storia medievale in uno strepitoso mix.

VERDE ORNAMENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO, UNIVERSITA' DI BOLOGNA - “Il corso forma un tecnico degli spazi verdi e del paesaggio, un professionista che opera nei settori florovivaistico e della progettazione delle aree verdi, dalle fasi compositive e di scelta delle essenze, a quelle della realizzazione, gestione e manutenzione, in ambito sia urbano che extraurbano.” Si studiano, ad esempio, arboricultura ornamentale, coltivazioni ornamentali e vivaismo, nonché storia dei giardini e del paesaggio.

SCIENZE DEL MARE E DEL PAESAGGIO NATURALE, UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - Chi non ama il mare e i bei paesaggi? Oggi ci si può laureare! “ Il corso di laurea ha lo scopo di formare una figura di Naturalista capace di coordinare, organizzare e progettare studi interdisciplinari che comprendano dati ricavati dalle Scienze della Terra e dalle Biodiversità vegetali ed animali in ambienti terrestri e/o marini”.

SVILUPPO RURALE TROPICALE, UNIVERSITA' DI FIRENZE - All’università di Firenze si studia lo sviluppo rurale, purché sia tropicale. Appare del tutto privo di senso, ma l’intento c’è ed è lodevole: il corso di laurea infatti “identifica come preferenziale l'intervento presso i piccoli e medi produttori delle aree meno sviluppate del mondo, con particolare enfasi sulle aree tropicali e subtropicali ma senza escludere la aree con clima temperato”.