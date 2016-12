La scuola già scalda i motori, pronti i calendari 2014/2015

15:59 - Paese che vai, calendario che trovi. Come scriviamo su Skuola.net, tutte le Regioni hanno messo a punto il calendario scolastico 2014-2015, un momento atteso dagli studenti che, in base alle date pubblicate, dovranno organizzarsi per il rientro dalle vacanze e, soprattutto, per svolgere i compiti in tempo prima del riavvio delle lezioni.

TUTTI A SCUOLA - Ma quando suonerà la prima campanella? La maggior parte delle Regioni ha scelto di riaprire le scuole il 15 settembre: Basilicata, Calabria, Campania, Umbria ed Emilia Romagna. Stessa data di metà settembre per Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e ancora Veneto, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana. Posticipano rispetto alla maggioranza, la Puglia e la Sicilia al 17 settembre, una scelta che si ripete anche per consentire alle famiglie di godere della bella stagione più a lungo e per non far tornare in classe i ragazzi con il caldo estivo che, nelle regioni meridionali si fa sentire più che altrove. Giocano d’anticipo invece Abruzzo, Valle d’Aosta e poi Molise e Trentino, che torneranno tra i banchi rispettivamente l’11 e il 10 settembre. Brucia tutti sui tempi l’Alto Adige con un rientro in classe fissato all’8 del mese.

E’ GIA’ NATALE – Non si disperino gli studenti, il tempo passa in fretta e si pensa già alla pausa natalizia: si fermeranno le lezioni dal 22 dicembre al 5 gennaio nelle regioni Calabria, Campania, Lombardia, la Sicilia rientra un giorno dopo. Chiudono le scuole il 23 e riaprono il 6, invece, in Abruzzo, Lazio, Puglia, Sardegna e Liguria che, a differenza delle altre, torna in classe un giorno prima. Tra i banchi fin a ridosso della vigilia di Natale, invece, le regioni Basilicata, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise e Piemonte, Toscana e Alto Adige.

SCUOLA IN MASCHERA – Fortunate le regioni in cui si festeggerà anche il Carnevale, si tratta di territori in cui la ricorrenza è molto sentita a cominciare dalla Lombardia in cui è previsto il rito ambrosiano dal 20 al 21 febbraio e quello romano dal 16 al 17 dello stesso mese, una pausa ufficializzata anche dalla Sicilia e dal Friuli Venezia Giulia. L’alto Adige si fermerà dal 16 al 21 mentre il Piemonte dal 14 al 17. Anche la Campania ha annunciato la chiusura per Carnevale, il 17 febbraio.

UOVA DI PASQUA – Per festeggiare la Pasqua e scartare le uova di cioccolato, ci sarà tempo dal 2 l 7 aprile in tutte le regioni ad esclusione dell’Abruzzo che riaprirà le lezioni l’8 di aprile

ECCO L’ESTATE – Strano parlarne ora ma la scuola è fatta anche di programmazione: le lezioni del calendario scolastico 2014-2015 termineranno nella maggior parte delle Regioni l’11 giugno. Si chiuderanno il 10 di giugno le scuole di Toscana, Veneto, Umbria, Sardegna, Marche e Liguria. Il 9 sarà la volta della Puglia. Tutti in vacanza l’8 nel Lazio e nella Lombardia e il 6 in Emilia Romagna. Resteranno di più sui banchi di scuola i ragazzi del Trentino fino al 9 giugno, della Valle d’Aosta e del Friuli Venezia Giulia fino all’11, la Sicilia fino al 13 giugno, e i compagni dell’Alto Adige che non chiuderanno le lezioni prima del 16.

CALENDARIO SCOLASTICO PERMANENTE – Un’importante novità riguarda, quest’anno, il calendario scolastico permanente: quello che resterà immutato negli anni permettendo così alle scuole di poter organizzare e programmare al meglio le varie attività. Dagli appalti per le mense a quelli per il trasporto. Le regioni che hanno adottato il calendario scolastico permanente sono la Lombardia, la Toscana, l’Emilia-Romagna e il Lazio. Ad esempio, la delibera n. 315 del 30 maggio della Regione Lazio prevede che dal 2014-15 le scuole inizieranno sempre il 15 settembre con eventuale slittamento al primo giorno lavorativo successivo se il 15 è un sabato o un festivo; la scuola terminerà sempre l’8 giugno con anticipo al primo giorno lavorativo precedente se l’8 è festivo oppure posticipato per garantire i 206 giorni di lezione; la sospensione delle lezioni è prevista per il 2 novembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo, i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì successivo.