KO game: il gioco del pugno coinvolge 1 ragazzo su 10

11:08 - Dopo il Neknominate negli ultimi giorni scoppia il caso. In una scuola media un ragazzino prende a pugni, a sorpresa, un compagno e subito nasce la preoccupazione che sia arrivata anche qui in Italia la moda delle gang americane. 1 ragazzo su 10 sostiene di essere stato coinvolto in questo “gioco”, di cui la maggior parte è vittima più che carnefice. L’episodio è avvenuto per lo più in giro per la città, tra passanti sconosciuti. Ma non tutti accettano le regole del particolare “scherzo”: Il 60% , se venisse aggredito all’improvviso, sarebbe pronto alla denuncia. Questi i risultati di un sondaggio di Skuola.net su 500 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni.

KO GAME: COLPITI ALL’IMPROVVISO - 1 ragazzo su 10 confessa di essere stato colpito, aver visto qualcuno colpire o essere stato l’artefice del gioco. Di questi, la maggior parte sono stati vittime del pugno improvviso. 1 ragazzo su 2, tra coloro che sono stati coinvolti in questo “gioco”, ammette che l’episodio è avvenuto tra perfetti sconosciuti, per strada o in altri contesti. Più della metà del totale degli intervistati, infatti, alla domanda “secondo te dov’è che i ragazzi preferiscono fare questo gioco, perché più divertente?” sceglie la strada o una festa, tra sconosciuti o altri ragazzi, solo per creare un po’ di bagarre.





DENUNCIA O ALTRA VIOLENZA? – Ma questo “scherzo” di cattivo gusto può scatenare reazioni pesanti. Infatti, se venisse aggredito, il 60% dei ragazzi non prenderebbe la cosa alla leggera e penserebbe ad una denuncia. 1 su 4 non sarebbe così diplomatico e, piuttosto che ricorrere all’intervento delle autorità, si difenderebbe da solo scatenando una rissa. Solo il 10% continuerebbe il gioco, anche perché il 76% degli intervistati complessivi ritiene questa nuova moda una stupidaggine.



A SCUOLA NO, MA… - Dai risultati della ricerca, quindi, le mura scolastiche sembrano preservate, per ora, dal fenomeno del KO, considerato più una moda da gang di strada che un passatempo tra una lezione e l’altra. L’allarme bullismo, però, rimane, perché 1 ragazzo su 3 dichiara che il luogo più divertente per dare inizio alle danze del pugno potrebbe essere proprio la scuola, magari contro quei compagni considerati i più sfigati della classe. Che possa suscitare preoccupazione, poi, il fatto che per 1 ragazzo su 6 si tratti solo di uno scherzo, per il quale gli sfortunati colpiti non dovrebbero arrabbiarsi?