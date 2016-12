Iscrizioni online al via, ma ancora uno studente su tre non sa dove andare

15:36 - Ancora alto il numero di indecisi sulla scuola superiore da frequentare l’anno prossimo. Nonostante oggi partano ufficialmente le iscrizioni online, uno studente su tre ancora non sa quale indirizzo scolastico scegliere. Di loro tre su quattro sono comunque indirizzati verso il liceo che sembra confermarsi come la scuola scelta da chi è ancora in dubbio. Bocciate le attività di orientamento: un ragazzo su cinque afferma di non averne tratto giovamento. È quanto emerso da un’indagine del portale Skuola.net che verrà approfondita questa sera nello speciale “Quale scuola scegliere?”, in onda su Radio 24 dalle ore 22.

ANCORA TROPPI INDECISI - In poco più di due settimane gli indecisi diminuiscono dal 60 al 30%, ma restano comunque troppi. Il liceo resta il preferito dal 70% degli studenti, e addirittura è la scelta verso la quale si orienta anche un indeciso su quattro. Confermata, quindi, l’inclinazione in base alla quale questo sarebbe l’indirizzo scelto quando si è ancora in dubbio. Si orienta verso un indirizzo tecnico – professionale solo il 30% dei ragazzi, tendenza che si conferma ogni anno per essere poi smentita dopo le iscrizioni, quando si registra un sostanziale equilibro tra chi sceglie il liceo e chi un percorso di istruzione tecnica – professionale.

ORIENTAMENTO BOCCIATO - Motivo di tutta questa indecisione negli studenti di terza media potrebbero essere le attività di orientamento scolastiche, ritenute inutili da circa il 20% degli studenti. E se queste non sono state bocciate dai ragazzi è perché il più delle volte erano completamente assenti, stando a quanto afferma uno su quattro.

SCEGLIERE TRA ANSIA E PAURA - Ma come si stanno approcciando i ragazzi alla scelta della loro scuola superiore? uno su quattro non bene a giudicare dal fatto che afferma di provare paura ed ansia, mentre gli altri si dividono equamente tra curiosità e serenità. Complici di questi sentimenti positivi potrebbero essere i genitori che incoraggiano oltre il 60% dei ragazzi a fare quello che desidera lasciandolo libero di scegliere. Anche gli insegnanti sembrano cavarsela bene nel far vivere ai loro studenti la scelta delle superiori nel migliore dei modi. Infatti, uno su due incoraggia i ragazzi a seguire le loro passioni e abilità. Per tre studenti di terza media su cinque, la scuola migliore è quella dove si studiano le materie che piacciono di più, anche se nella decisione finale le possibilità di trovare un lavoro sono quelle che influenzano in maniera primaria il 25% dei ragazzi.

COME ISCRIVERSI - Per quanto riguarda le iscrizioni online da oggi al via, il Miur raccomanda di non affrettarsi: c'è ancora tempo fino al 28 febbraio e non esiste il criterio in base al quale le scuole accettano le iscrizioni che arrivano prima. Ma come si effettua l’iscrizione? Prima di tutto occorre registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Le famiglie potevano registrarsi già dallo scorso 27 gennaio, e solo una volta fatto si può inviare la propria domanda di iscrizione. Infatti, solo dopo essersi registrati ed aver ricevuto il nome utente e password, è possibile effettuare il login al portale dedicato alle iscrizioni. A quel punto, è possibile presentare una nuova domanda. Per effettuarla, è necessario conoscere il codice della scuola scelta, rintracciabile facilmente su Scuola in chiaro, il database delle scuole di Italia, il cui link è presente sulla stessa pagina della domanda. Il passo successivo consiste nello scegliere tra i diversi indirizzi presenti nella scuola, e subito dopo inserire i dati dello studente. Fatto questo, la procedura è quasi conclusa: occorre solo ricontrollare i dati e assicurarsi che arrivi la propria mail.