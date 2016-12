Insulti alla prof su Facebook, 12 ragazzi nei guai

15:04 - 12 studenti giovanissimi, di età compresa tra i 12 e 14 anni, frequentanti una scuola media di Mantova, hanno insultato e offeso pesantemente su Facebook la loro prof di musica, dopo aver creato un falso profilo. Come scrive il portale specializzato Skuola.net, la Polizia Postale ha denunciato alla Procura dei minori il leader del gruppetto, il solo imputabile perché ha compiuto 14 anni, che ora è indagato con l’accusa di diffamazione. Gli altri sono stati segnalati.

GARA DI INSULTI- Forse, per ragazzini mantovani era solo un gioco. Non pensando alle conseguenze del loro gesto, gli studenti hanno aperto un falso profilo Facebook, della prof di musica, in cui appare anche il nome dell’insegnante, probabile oggetto di antipatie e malumori condivisi con altri alunni. La voce si è diffusa in fretta, e il profilo è diventato teatro di una vera e propria gara di insulti. Ma i commenti e le ingiurie sono arrivate presto anche alle orecchie della prof. Infatti, la rete di amicizie su Facebook non esclude totalmente i professori e circa l'8% degli studenti ha tra i suoi amici proprio un insegnante, secondo i dati di un recente sondaggio di Skuola.net. Forse è stata proprio la rete a tradire i ragazzi.



STUDENTI QUERELATI – La professoressa ha sporto subito querela. La falsa pagina Facebook è stata rimossa e la Polizia Postale ha identificato con facilità i responsabili del fatto. Il creatore del falso profilo, essendo l’unico quattordicenne, è stato denunciato alla Procura dei Minori con l’accusa di “diffamazione”. Per gli altri è scattata una semplice segnalazione. La prof d’altra parte, non ha accettato la richiesta di conciliazione tra le parti presentata dal Tribunale dei minori di Brescia.



STUDENTI E SOCIAL: LUNGA SERIE DI DENUNCE - Gli studenti protagonisti del caso vanno solo ad arricchire la lunga sequenza di denunce sporte contro minori per uso illegale di Internet (solo nel 2013 sarebbero stati 24 i ragazzini denunciati alla Procura dei minori di Brescia). Un dato che ribadisce come i minori abbiano difficoltà a riconoscere i limiti tra ciò che è legale e ciò che non lo è sul web. A tal proposito è nata la campagna informativa “Una vita da social” promossa proprio dalla Polizia Postale, che sta facendo da mesi il giro del Paese per mettere in guardia i giovanissimi dai pericoli della rete ed educarli ad un giusto utilizzo di essa. Il tour ora si trova in Abruzzo, e presto farà tappa in Umbria (7 aprile) e poi Ancona e Pesaro (9 e 10 aprile).