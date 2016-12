Hobsbawm diventa Hobsbawn: ecco Medicina 2014

17:44 - Prime indiscrezioni sul test di medicina: gli argomenti delle domande e il testo dei quiz di Cultura Generale, che si conferma l'osso duro per eccellenza della prova di ammissione a Medicina. Tra gli argomenti, come scrive il portale specializzato Skuola.net, la Costituzione Italiana, i grandi scienziati e premi Nobel del nostro paese, tra cui Rita Levi Montalcini di recente scomparsa, Il "secolo breve" di Hobsbawm e il linguista e attivista politico americano Noam Chomsky. Proprio su questa domanda si nota lo zampino degli inglesi: è il Cambridge Assessment, infatti, ad occuparsi della redazione dei quesiti di Logica e Cultura Generale. E si scopre anche il primo errore presente nel test: Hobsbawm è stato ribattezzato Hobsbawn, con "N" anziché "M" finale.

POVERO HOBSBAWM - Eric Hobsbawm tra i protagonisti del test di Medicina. La storia è il suo campo, ed è suo il saggio che definisce il xx secolo come "Il Secolo Breve". Breve perché analizza le svolte storiche di un secolo la cui estensione temporale può essere racchiusa in due date: 1914-1991. Avranno saputo rispondere i candidati al test, visto che un errore di grafia ha ribattezzato il grande storico in un meno conosciuto Hobsbawn, con "N" finale?

I NOBEL PER LA SCIENZA ITALIANI - Qual è, o qual è stata, la materia di specializzazione e di ricerca di alcuni dei più grandi scienziati Italiani? Questo il tema della prima domanda di Cultura Generale al Test di Medicina 2014. Tra i nomi, l'indimenticabile neurologa e Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini, scomparsa recentemente. Ma anche il Nobel per la fisica Enrico Fermi. Poi il Nobel per la Medicina Camillo Golgi, famoso per la scoperta dell'apparato che porta il suo nome dallo studio delle cellule. Meno conosciuti, invece, dal grande pubblico, il Nobel per la fisica Riccardo Giacconi e il Nobel per la medicina Mario Capecchi. Per questo, anche se il campo è quello delle scienze, familiare ai futuri medici, verosimilmente non tutti avranno saputo rispondere a questa domanda.

COSTITUZIONE ITALIANA: PROTAGONISTA AL TEST - Un'altra domanda del questionario di Cultura Generale parla della Costituzione Italiana. Che cosa è necessario per riformarne un articolo? Sicuramente sarà sentita come inaspettata questa domanda dai ragazzi che, per il test, non credevano di doversi misurare anche con il diritto costituzionale. L'argomento, è comunque, di innegabile rilevanza e di grande attualità.

CHI CONOSCE NOAM CHOMSKY? - Linguista, filosofo del linguaggio, attivista politico, sulla figura di Noam Chomsky è centrato il quarto quiz di Cultura Generale del test di Medicina. Autore dello scritto "Il Linguaggio e La Mente", scommettiamo che l'intellettuale Americano abbia dato filo da torcere agli aspiranti medici, a meno che non abbiano fatto approfonditi studi nel suo campo.

LOGICA, NESSUNA IMPROVVISAZIONE - I 23 quesiti di Logica non possono certamente essere improvvisati: c'è bisogno di un buon metodo e grande esercizio per non perdere troppo tempo nella risoluzione di questo genere di domande. A livello di difficoltà secondo Mauro Colla, docente di logica di Alpha Test, in base alle indiscrezioni sulle domande, il test risulta del tutto comparabile a quanto proposto nel 2013: 8 quesiti riguardavano nello specifico brani di alcune righe, rispetto ai quali ogni studente doveva scovare falle nel ragionamento logico oppure individuare, tra le frasi proposte in accompagnamento ad ogni quesito, quella che riproponeva lo stesso tipo di struttura razionale. La parte di logica era completata poi da domande di logica matematica e di logica linguistica. Il modo di rappresentarle, sicuramente, sarà rimasto impresso ai ragazzi: dal contadino che deve recintare un campo, alle proteste dei residenti per l'installazione di pale eoliche, fino agli insegnanti che, nell’auto valutazione, si considerano sempre tra i migliori.

MATEMATICA E FISICA, TUTTO NELLA NORMA - Se il problema dell'imprevisto, nel test di Medicina, risiede soprattutto nella parte dedicata alla Cultura Generale, per quanto riguarda le materie "scolastiche" niente è andato fuori norma. I quesiti hanno riguardato, per Matematica, un triangolo rettangolo isoscele e alcune espressioni algebriche da semplificare. Per Fisica, nessun argomento sconosciuto agli studenti: resistenze, moto accelerato, lavoro e potenza, unità di misura gli altri argomenti dei quiz.

BIOLOGIA E CHIMICA, NON IMPOSSIBILI - Domande complesse per Biologia, che sicuramente non si sono fermate agli argomenti più generali della materia. I ragazzi hanno dovuto cimentarsi col DNA, e su un argomento specifico come quello degli batteri termoresistenti. Molto spazio, poi, all'anatomia umana: funzionamento di parti del cervello, villi intestinali, ghiandole renali e circolazione venosa e arteriosa al centro dei quiz. Per quanto riguarda la chimica, esercizi e domande di livello di difficoltà apparentemente superiore al passato, almeno stando anche ai commenti degli studenti sui social network. Tra gli argomenti trattati ricordiamo reazioni chimiche tipiche come quelle di riduzione, ossidazione, ossidoriduzione, esotermiche, nonché il calcolo della molarità di una soluzione.