Guidare ubriachi: per 1 su 4 non è grave. E scaricare da internet meglio della droga

16:05 - Per il 50% circa scaricare musica e film da internet dovrebbe essere consentito dalla legge e 1 su 4 crede che guidare in stato d’ebbrezza sia un reato punito troppo severamente. Una gran parte dei ragazzi, il 47%, è permissiva anche in materia di produzione e vendita di droghe leggere. Allo stesso tempo, però, gli studenti italiani non si sentono tutelati dalla giustizia e per 1 su 3 questa andrebbe totalmente riformata. Questi i risultati ottenuti da un’indagine del portale Skuola.net su giovani e giustizia su un campione di 1400 ragazzi.

SPACCIARE E GUIDARE UBRIACHI, NON COSI’ GRAVE – Per 1 ragazzo su 2 lo spaccio di droghe leggere è un reato contro il quale la giustizia si accanisce eccessivamente, e un altro 30% degli intervistati, invece, considera la guida in stato di ebbrezza un comportamento punito con troppa severità. I dati mostrano quasi l’80% degli studenti “permissivi” su alcol e droghe leggere, confermandone la tendenza all’uso e consumo, anche quando si tratta di sicurezza: è il caso della guida in stato da ubriachi. Più rigidi, invece, i giovani nel caso di reati come lo sfruttamento della prostituzione, lo stalking e la pedofilia: pochissimi quelli che abbasserebbero gli standard di pena in questi casi.



LEGALIZZARE LA PIRATERIA INFORMATICA– Scaricare musica e film online, per i giovani italiani non dovrebbe essere considerato un reato. Lo sostengono 1 ragazzo su 2 tra gli intervistati, testimoniando quanto sia diffusa la pratica nella vita quotidiana degli studenti. La percentuale è maggiore anche a quella di chi preferirebbe la legalizzazione delle droghe leggere, che rimane comunque alta al 18% circa. Non toccano invece la sensibilità dei ragazzi temi come la prostituzione, reato da abolire solo per il 9%, o l’eutanasia, da rendere legale solo per 1 su 10.



NE’ LIBERI NE’ TUTELATI – Secondo i dati della ricerca, i ragazzi vorrebbero punizioni più lievi per i reati che sentono riguardarli più da vicino, ma allo stesso tempo non si sentono abbastanza tutelati dalla legge. Infatti, 1 su 3 sostiene che la giustizia italiana dovrebbe essere totalmente riformata, mentre per 1 su 4 i tempi troppo lunghi impediscono che si possa anche solo parlare di giustizia. Solo il 10% dei partecipanti al sondaggio ha fiducia nelle leggi, nonostante non sia convinto che i giudici siano sempre corretti nel farle rispettare.



LEGGE? MEGLIO LA SCUOLA – L’indagine ha posto ai ragazzi la domanda: “Dove non arriva la legge, chi o cosa dovrebbe arrivare?” e le risposte sono state unanimi: la scuola e la famiglia devono garantire la formazione di cittadini corretti, dotati di senso civico ed eticità. Tra le risposte, si legge: “Ci vorrebbe più sensibilizzazione ed educazione da parte di famiglie e scuole”, oppure “La scuola (e possibilmente anche altri servizi) dovrebbe educare ancora di più, e ancora meglio, al rispetto”. Molte, però, anche le critiche al sistema politico: “Serve una bella rivoluzione dei cittadini, stufi ormai di uno stato che non garantisce sicurezza e stabilità in ambito politico, economico, sociale, sulla salute, etc.”