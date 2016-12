Giovani e lavoro: in tempo di crisi scenderebbero anche a compromessi

11:35 - Smentiti i luoghi comuni sui giovani e il lavoro. La Fornero li ha definiti “choosy”, Padoa Schioppa “bamboccioni” e in ultimo Giovannini li ha chiamati “inoccupabili”. Eppure loro affermano che pur di lavorare sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa, anche a cedere a compromessi. Per la maggioranza di loro la soddisfazione e la realizzazione personale sono gli unici aspetti che contano davvero nella scelta del mestiere da intraprendere, tanto che pur di farcela sarebbero disposti a rinunciare a passioni e soldi. È quanto emerso da un’indagine di Skuola.net su un campione di circa 1100 studenti.

BYE BYE PASSIONI

I ragazzi hanno le idee chiare sul loro futuro. Sanno già quali panni vorrebbero vestire se parliamo di lavoro e la loro ambizione è tanta che pur di riuscirci sarebbero disposti a fare delle rinunce. Il 37% direbbe tranquillamente addio alle sue passioni, i suoi sport preferiti, i suoi hobby più cari, seguiti immediatamente dal 21% di coloro che, pur di realizzarsi, saluterebbe i soldi. Addirittura, circa il 14% dei giovani rinuncerebbe a farsi una famiglia. Il lavoro prima di tutto? Non proprio per tutti: per il 15% uno vale l’altro e non sarebbe disposto a sacrifici.

SI AL COMPROMESSO

La scalata per il successo è così importante per i ragazzi che affermano, senza troppi problemi di fare qualsiasi cosa pur di lavorare. Il 17% di loro, addirittura non si farebbe troppi scrupoli a fare qualcosa che ha sempre considerato sbagliata. E non finisce qui: oltre 1 su 2 sarebbe disposto ad accettare compromessi, anche se non proprio tutti, dipende da cosa gli viene proposto. A restare profondamente ancorato ai propri valori è il 27% dei giovani alla ricerca di lavoro.

LAVORO= REALIZZAZIONE

Ambiziosi, ma anche idealisti. Infatti, se guardano al loro futuro oltre 2 giovani su 5 sceglierebbero un mestiere che gli permetta di realizzarsi. Per loro questo è l’unico aspetto che conta davvero nella ricerca di un’occupazione, seguiti invece dal 22% di coloro che in tempo di crisi predilige la stabilità. Non mancano i giovani che scelgono il loro lavoro in base alle possibilità di carriera che questo offre (21%) e al guadagno che ne possono trarre (11%).

MA QUALI CHOOSY?

Ma non si fossilizzano su loro sogno. Infatti, nel caso non riuscissero ad intraprendere immediatamente la carriera sperata, oltre 3 ragazzi su 5 si adatterebbero a svolgere qualsiasi altro lavoro, ma senza abbandonare il loro sogno. Un po’ più intransigente il 24% dei giovani che lavorerebbe, ma solo nel campo che li aiuterebbe ad arrivare al loro obiettivo finale. Ma ad essere davvero “choosy”, è solo il 4,7% di loro che afferma di voler svolgere solo il lavoro che ha sempre sognato e non farebbe altro fino a quel momento.