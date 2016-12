Falcone e Borsellino, uno studente su due non conosce la strage di Capaci

12:17 - Ma quanto ne sanno oggi, a distanza di 22 anni, gli studenti? Purtroppo poco. E’ quanto emerge da un sondaggio lanciato dal portale per studenti Skuola.net in collaborazione con la trasmissione radio di m2o Mario&TheCity . Il 51,7% degli intervistati, oltre la metà dei 2288 partecipanti, ammette di non sapere cosa sia accaduto nella strage di Capaci. Appena il 27% ne ha parlato a scuola e il 13% solo in famiglia. Migliorano invece sensibilmente le risposte alle domande legate direttamente ai nomi di Falcone e Borsellino: per l’82% si tratta di due magistrati che hanno combattuto contro la mafia e sono morti per questo e l’11% li descrive come due eroi abbandonati dallo Stato e dalla gente.

UN SACRIFICIO, DA RICORDARE - Tanti gli studenti che, ricordando l’uccisione di Falcone e Borsellino, dichiarano a Skuola.net di vedere i due magistrati come grandi esempi per le nuove generazioni: la pensa così il 57%. Mentre il 25% ritiene che da allora la mafia sia stata combattuta più duramente.

PARTE A SCUOLA LA LOTTA ALLA MAFIA – Questo chiedono i ragazzi: per il 35,5% degli intervistati da Skuola.net, infatti, per combattere le mafie occorre creare una cultura della legalità in classe, nelle scuole. E uno su tre tira in ballo direttamente i politici, dichiarando che la vera guerra alla malavita si porta avanti fermando la corruzione della classe politica.

GUAI A CREARE EROI NEGATIVI - Se ne rendono conto, i giovani, e denunciano come irresponsabile il proliferare di film e serie televisive sulla mafia e sulla malavita organizzata in generale. Il rischio è di creare eroi distorti, romanzando su figure che, di buono, non hanno assolutamente nulla. Il rischio infatti è che diventino affascinanti.

C’è chi dice “ha creato nuovi eroi negativi. esiste un detto che dice: se ne parli bene... se ne parli male, l'importante è che se ne parli! tutti questi programmi non hanno una influenza positiva sulla popolazione perchè esaltano, anzi, la cultura mafiosa... DOVREBBERO FARE PIU DOCUMENTARI RIGUARDO I PROBLEMI CHE LA MAFIA CREA”

E ancora: “hanno dato fascino al mondo della crimina lità organizzata, con l’artifizio cinematografico”

Oppure: “alcuni film hanno creato consapevolezza, altri hanno trasmesso solo eroi negativi”.