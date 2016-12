Esami di Maturità: ecco come prepararsi al meglio

17:57 - Mancano veramente poche ore all'inizio degli esami di maturità 2014, aspettati dai maturandi tanto quanto gli appassionati di pallone hanno aspettato la recente cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio in Brasile. Il 18 giugno, infatti, allo scoccare dell 8e30 del mattino, gli studenti italiani dell'ultimo anno di scuola superiore si siederanno dietro i banchi della propria scuola e, dizionario alla mano, scopriranno finalmente gli argomenti scelti dal Ministero per la loro prima prova. Nemmeno un attimo di riposo per loro, perché la mattina dopo saranno chiamati a risolvere le tracce della seconda prova, dal greco al classico a matematica allo scientifico e via dicendo. Per chi fosse alla disperata ricerca di pratici consigli per un ripasso dell'ultima ora, Skuola.net mette a disposizione un videocorso di Maturità: 8 video suddivisi per argomento, in ognuno dei quali prof e tutor esperti aiuteranno i ragazzi nell'affrontare il mostro sacro degli esami di Stato.

ORGANIZZARE LO STUDIO - Ecco i trucchi per concentrarsi e sfruttare al meglio questo prezioso tempo a disposizione prima che le prove d’esame di maturità abbiano inizio: ci vuole solo organizzazione. Puntare ad obiettivi irraggiungibili serve solo a stancarvi e a perdere tempo prezioso. Invece, se riuscirete a procedere a piccoli passi, scandendo la vostra giornata in momenti di applicazione e di riposo, con qualche preziosa pausa, riuscirete sicuramente a colmare le lacune e a ripassare in maniera efficace. Centrare l'obiettivo, stabilire le proprità e, soprattutto, studiare in gruppo, sono i consigli principi del video.

TESINA O PERCORSO? - La prova più temuta dai maturandi di tutte le generazioni? Il colloquio orale, senza dubbio. Skuola.net ha intervistato la professoressa Caterina Grimaldi, che ha dispensato utilissimi consigli. Come si fa una tesina? Come si realizza un buon percorso d'esame? All’esame di maturità è meglio portare uno o l'altro? A queste e ad altre domande la prof ha trovato risposta per chi si sta preparando ad affrontare gli esami di maturità 2014.

COMBATTERE ANSIA E PANICO - Gli esami di maturità sono, per i ragazzi, fonte di stress, ansia, panico e quant'altro. Skuola.net ha intervistato, anche su questo tema, il coach Livio Sgarbi. Esistono dei trucchetti utili a trasformare queste sensazioni negative in energia positiva, perché la maturità è un momento importante, che segna il futuro percorso di tutti, e quindi va gestita nel modo corretto.

LA PROVA DI ITALIANO - Consegnate le tracce, migliaia di ragazzi metteranno nero su bianco le loro idee, seguendo le direttive del plico fresco di stampa arrivato dal Miur. Ma per evitare di trovarsi in difficoltà in uno dei giorni più importanti della propria carriera scolastica, è il caso di conoscere un po’ più da vicino le tipologie di prove in cui ci si dovrà cimentare: Skuola.net ha raccolto per voi, in un video, i consigli della professoressa Caterina Grimaldi, docente di italiano e latino, che ci ha spiegato come approcciare alle tracce della prima prova di maturità 2014, come sono strutturate e quali sono i modi migliori per svolgerle.

LA PROVA DI MATEMATICA - La seconda prova al liceo scientifico è quella di matematica. Ma come si svolge? Come è strutturata? Quanto dura e soprattutto qual è il giusto metodo per affrontarla? Skuola.net ne ha parlato con un ricercatore di matematica, che ha dispensato pratici consigli a tutti gli studenti.

IL COLLOQUIO ORALE - La più temuta prova di tutti i maturandi, di ogni generazione: il colloquio orale. Soprattutto da quando la commissione esaminatrice è composta per metà da membri esterni, e quindi non facenti parte del corpo docenti, le ansie e le preoccupazioni degli studenti sono notevolmente aumentate. Cosa mi chiederanno? Mi faranno parlare della mia tesina? Potranno farmi anche domande relative ad argomenti studiati negli anni precedenti? Skuola.net, con questo video, risolve tutti i dubbi in merito.

E.. LA NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI? - Fatta di sogni, di magia, di speranze, di paure e preoccupazioni. Tra chi la passa in bianco a girarsi e rigirarsi nel letto, chi la usa per ripassare e chi, invece, per dedicarsi un ultimo momento di condivisione con tutti i propri compagni, c'è Skuola.net che fa compagnia ai maturandi dalla notte prima degli esami del 2000, fino ad oggi. L'appuntamento è per domani, 17 giugno alle 21, in diretta su Skuola.net.