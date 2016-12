Back to school: i 5 look da evitare

14:26 - Luglio e agosto sono i due mesi dell’anno in cui ci si sente veramente dei supereroi. Nessun prof a criticare abbigliamento, acconciatura e suppellettili varie: siete invincibili e liberi di conciarvi come meglio credete. A contribuire, magari, anche un viaggetto all’estero lontano da mamma e papà e bam, si torna a settembre completamente rivoluzionati. Peccato che il back to school ormai è veramente alle porte e, come scriviamo su Skuola.net, vi conviene darvi una ripulita, se non volete che il prof bacchettone vi sbatta fuori dall’aula il primo giorno di scuola! Ecco, allora, le 5 pazzie estive che non è proprio il caso di trascinarsi sui banchi di scuola.

5) LAVATI! - Il nerd versione estiva è veramente immancabile: barba di mesi, stessa t shirt (se non proprio il pigiama!) praticamente dall’ultimo giorno di scuola, ascella inevitabilmente pezzata e particolare odore derivato da un miscuglio di due mesi di fast food lontani dalla doccia. Questo l’aspetto tipico dello studente solitario, amante dei videogiochi e del pc, che avrà passato la sua estate chiuso nelle quattro mura della sua stanza a relazionarsi esclusivamente coi personaggi dei suoi GdR preferiti. Il consiglio in vista del back to school? Lavatevi!

4) BEARD STYLE – La moda dell’estate 2014, tra i ragazzi, sicuramente quella di farsi crescere la barba a dismisura, sfiorando quasi l’esagerazione. Un po’ colpa delle innumerevoli pagine sui social, un po’ delle ragazze, che hanno dimostrato di apprezzare questo nuovo look, qualcuno si deve essere dimenticato di non essere un amish, né tantomeno Babbo Natale. Prima che la prof si presenti in classe con le tronchesi, vi consigliamo di tagliarvi la barba!

3) COME UN PAVONE – L’estate per voi significa colore e trasgressione, così avete deciso di dare un taglio netto alla banalità e.. ai capelli. Magari aggiungendo qualche tocco di colore, fino a trasformare la vostra chioma in una invidiabile coda di pavone. Invidiabile da un pavone, però. Non certo dai vostri professori, che vi costringeranno a smetterla con l’abuso di gel per capelli.

2) ECCESSO DI FORI – Le vostre vacanze le avete spese ad implementare le vostre conoscenze linguistiche a Londra e vi siete lasciati trascinare dalla cultura trasgressiva dei giovani inglesi per le strade di Camden Town? Forse avete un po’ esagerato con i piercing, però. Almeno per quelli in faccia, cercate di trovare una soluzione, altrimenti rischiate che il prof decida di usare una calamita per attrarvi fuori dalla classe.

1) UN TATUAGGIO È PER SEMPRE – Speriamo vivamente che vi siate ricordati di questo luogo comune, prima di lasciare carta bianca al tatuatore spagnolo sotto l’ostello in cui alloggiavate nella vostra vacanza a Madrid. L’effetto “Una notte da leoni” avrà sicuramente fatto presa, ma se tornate a scuola con un guerriero masai in mezzo agli occhi non garantiamo per la vostra promozione!